Fertilia celebra la Giornata Mondiale della Terra con “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto

Si è svolta nella mattina del 22 aprile, sul Lungomare Rovigno a Fertilia, l’iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), promossa dalle Nazioni Unite, che ha visto protagonista l’opera “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, nell’ambito del programma culturale FertiliArt 2025–2050.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione, coinvolgendo circa 150 bambini e ragazzi delle scuole di Fertilia, accompagnati dalle loro insegnanti, insieme a cittadini e rappresentanti istituzionali, in un’esperienza collettiva di arte pubblica, educazione e cittadinanza attiva.

La mattinata si è articolata in diversi momenti simbolici e partecipativi: i bambini della scuola dell’infanzia hanno aperto l’evento con la recita della filastrocca “Promemoria” di Gianni Rodari all’interno dell’opera; gli alunni della scuola primaria hanno posizionato, attorno ai tre cerchi che compongono la struttura, 17 cubi rappresentativi degli obiettivi dell’Agenda 2030; i ragazzi della scuola secondaria hanno condiviso riflessioni sui temi della sostenibilità e della responsabilità globale.

A partire dalle ore 11:00, l’azione si è trasformata in un momento collettivo aperto alla comunità: studenti, docenti e cittadini hanno contribuito al continuo processo di realizzazione dell’opera, annodando nastri con la parola “PACE”, rendendo il Terzo Paradiso un dispositivo vivo, partecipato e in continua evoluzione.

Alla mattinata hanno preso parte, per i saluti istituzionali, Raffaella Sanna, Assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza, e Raniero Selva, Assessore alla Tutela e Valorizzazione Ambientale del Comune di Alghero. Sono inoltre intervenuti Anna Sigurani, presidente del CCN Fertilia Città di Fondazione, Stefano Govoni, ideatore e direttore artistico del programma FertiliArt 2025–2050, e Maria Gabriella Lay, ambasciatrice del Terzo Paradiso ed ex funzionaria ONU.

Nel corso della mattinata è stato inoltre letto un messaggio inviato per l’occasione da Michelangelo Pistoletto, insieme a un contributo di Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, a testimonianza del valore e della connessione dell’iniziativa con il più ampio contesto internazionale del Terzo Paradiso.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e civico, in cui le nuove generazioni sono diventate protagoniste di un messaggio universale di pace, sostenibilità e responsabilità condivisa, in linea con i principi dell’Agenda 2030.

«Il Terzo Paradiso non è un’opera da guardare, ma un processo da vivere: oggi sono i bambini a ricordarci che il futuro si costruisce insieme, a partire da gesti semplici e condivisi.» — Arch. Stefano Govoni

L’iniziativa è promossa dall’arch. Stefano Govoni nell’ambito del programma FertiliArt 2025–2050, promosso dal Comune di Alghero – Assessorato alla Cultura, e attuato dal CCN Fertilia Città di Fondazione, capofila del partenariato civico locale, in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e con l’Ambasciata del Terzo Paradiso di Alghero.

Il CCN Fertilia agisce in rappresentanza del partenariato civico locale costituito dalle associazioni e comitati sottoscrittori della Convenzione: Comitato di Quartiere Fertilia–Arenosu; Ente Giuliano di Sardegna (EGIS); Comitato Festeggiamenti San Marco – Fertilia; A.N.V.G.D. Sassari – Fertilia; Associazione EGEA – Una Luce sulla Memoria.