Emergenza in volo: neonata di 5 giorni trasferita d’urgenza da Alghero alla Capitale

Una corsa contro il tempo tra i cieli della Sardegna e del Lazio per strappare alla morte una piccola di appena cinque giorni. È la missione di soccorso portata a termine nelle scorse ore da un equipaggio dell’Aeronautica Militare, decollato dallo scalo algherese per trasportare d’urgenza la neonata verso cure specialistiche.

La delicatissima operazione è scattata a seguito del peggioramento delle condizioni della piccola, già ricoverata presso le strutture ospedaliere di Sassari. Data l’estrema criticità del quadro clinico, la Prefettura di Sassari ha richiesto l’intervento immediato di un velivolo dell’Arma Azzurra. Ad alzarsi in volo dalla base di Ciampino è stato un Gulfstream G650 del 31° Stormo, un jet d’avanguardia configurato per il trasporto sanitario protetto.

Il jet ha raggiunto lo scalo di Alghero per caricare la paziente, monitorata costantemente da un team di medici specializzati e assistita dalla presenza di un familiare durante tutte le fasi del sorvolo. Una volta atterrati a Roma, l’attesa ambulanza ha completato il trasferimento verso il Bambino Gesù, dove l’equipe pediatrica della Capitale era già pronta per il ricovero.

Grazie alla velocità del trasporto aereo e alla perfetta coordinazione tra le autorità civili e militari, la piccola ha potuto raggiungere il centro di eccellenza romano in tempi record, bypassando i rischi di un trasporto ordinario.