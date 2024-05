Elly Schlein ad Alghero per sostenere Raimondo Cacciotto

Grande partecipazione, nel pomeriggio di ieri, in piazza Porta Terra ad Alghero per il comizio della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, arrivata in Sardegna per un mini tour elettorale.

Ad Alghero la Schlein era accompagnata dal segretario cittadino dem Enrico Daga e dai vertici regionali del partito. La segretaria del PD ha espresso il proprio sostegno per il candidato sindaco Raimondo Cacciotto ma anche per la candidata sarda alle Europee, Angela Quaquero, anche lei presente ieri.