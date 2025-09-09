Elezioni per la Città Metropolitana di Sassari, cresce il fermento

Il 29 settembre prossimo sono in programma le elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e per i consigli della Città metropolitana di Cagliari e di Sassari.

Cresce il fermento anche nel Nord ovest. Oggi nella sala Angioi è prevista una conferenza stampa dei candidati della lista alle elezioni provinciali “Sassari metropolitana”.

La lista è promossa da amministratori dei comuni della provincia di Sassari che hanno deciso, oltre le appartenenze, di aderire all’appello unitario del sindaco metropolitano Giuseppe Mascia. Parteciperanno alla conferenza stampa gli amministratori presentatori della lista e i candidati che sono stati individuati nei diversi territori.

Proprio nelle scorse ore Forza Italia e Riformatori Sardi, pur ribadendo la propria collocazione politica nel centrodestra, hanno annunciato che aderiranno al progetto unitario.