Editoria, al via a Roma la IX edizione di “Feminism”: la Sardegna protagonista a Trastevere

La Capitale si prepara ad accogliere la nona edizione di Feminism, la Fiera dell’Editoria delle Donne che, da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, trasformerà gli spazi della Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara in un laboratorio a cielo aperto di cultura e dibattito. Sotto la direzione di Maria Palazzesi, il tema di quest’anno — “Creature di un unico mondo. Ecologie, libri, voci” — promette una rassegna fitta di dialoghi, focus e presentazioni nate dal pensiero libero delle autrici.

Tra le ottanta case editrici presenti spicca la partecipazione della Nemapress Edizioni. La storica casa editrice algherese, che mantiene da anni una sede proprio nel cuore di Trastevere, porterà in esposizione dieci titoli selezionati a firma femminile, rappresentando un ideale ponte culturale tra la Sardegna e il continente.

Lo scaffale della Nemapress darà voce a un nutrito gruppo di autrici sarde e continentali: da Teresa Anna Coni a Paola Ferrantelli, passando per Claudia Orgoni, Danila Marsotto, Alessandra Derriu ed Elisabetta Strickland, confermando la vocazione della casa editrice per la valorizzazione del talento letterario femminile in ogni sua declinazione.

Uno dei momenti più attesi per la delegazione sarda è fissato per domenica 1 marzo alle ore 12:00. Presso la Sala Ingargiola, Neria De Giovanni presenterà il volume “Grazia Deledda un Nobel in cucina”. L’incontro vedrà la partecipazione di Luisa Saba, esponente del direttivo del Gremio dei Sardi di Roma, consolidando lo storico legame tra l’editoria isolana e la più importante associazione culturale dei sardi residente nella Capitale.

L’iniziativa, promossa da realtà storiche come Archivia, la rivista Leggendaria e la Casa Internazionale delle Donne, gode del sostegno di ADEI (Associazione Editori Indipendenti) e della Società Italiana delle Letterate. A guidare questa edizione come madrine saranno la scrittrice e poetessa Laura Pugno e la filosofa della scienza Elena Gagliasso, figure simbolo di un’ecologia del pensiero che mette al centro il libro come strumento di cambiamento.

Lo spazio Libri, cuore pulsante della fiera, sarà curato dal centro culturale Zalib, garantendo una vetrina d’eccezione per la produzione editoriale delle donne in un contesto di respiro nazionale.