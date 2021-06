Due voci femminili sul palco de Lo Quarter per la rassegna JazzAlguer

Due voci femminili tengono banco questa sera, giovedì 3 settembre, ad Alghero, nel nono appuntamento della rassegna JazzAlguer, organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu. Sul palco di Lo Quarter, a partire dalle 21.30, riflettori puntati su Denise Gueye e Valentina Nicolotti con il loro progetto Swing Duets; accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria, la cantante sassarese e la torinese proporranno un repertorio che abbraccia i brani più popolari dell’American Songbook, arrangiati per due voci e arricchiti da improvvisazioni. I biglietti per il concerto (a 10 euro) e per i prossimi appuntamenti di JazzAlguer, si possono acquistare ad Alghero da Cyrano Libri Vino e Svago, in via Vittorio Emanuele II, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20.30. Giovedì sera botteghino aperto a Lo Quarter dalle 20. Per informazioni e prenotazioni: [email protected], tel. 3288399504 – 3391161674.

Nata a Sassari nel 1989 Denise Gueye ha iniziato lo studio del canto con Marta Raviglia al Conservatorio di Sassari e frequentato masterclass e seminari con jazzisti come Dave Holland, Cinzia Spata e Dado Moroni. Vincitrice della borsa di studio tra i migliori allievi dei Seminari di Nuoro Jazz nel 2014 e del premio Mediterraneo Fairplay Awards, ha collaborato e collabora come solista o corista con l’Orchestra Jazz della Sardegna Lab, La Polifonica Santa Cecilia di Sassari, la Corale Vivaldi, l’Insieme Vocale Nova Euphonia e in formazioni come il Trio Samba con Marcello Peghin e Giovanni Sanna Passino, l’Alden Duet con Alain Pattitoni e il trio Accordi Disaccordi, grazie al quale è nata tre anni fa la collaborazione con Valentina Nicolotti. Ha preso parte a importanti festival e rassegne nazionali e internazionali come Canto di Donne, Premio Andrea Parodi, April Jazz, Dromos Festival, Rototom Sunsplash Benicassim, Nuoro Jazz, Fete de la Musique Parigi, Nora Jazz, Umbria Jazz, European Jazz Expo, Narcao Blues, To Be in Jazz.

Talento precocissimo (a tre anni canta allo Zecchino d’Oro), Valentina Nicolotti ha intrapreso gli studi musicali nel 2007 al Centro di Formazione Musicale della Città di Torino per iscriversi in seguito al Conservatorio di Alessandria dove ha conseguito la laurea in Canto Jazz nel 2014, mentre è del 2018 la laurea magistrale in Canto Jazz presso il Conservatorio Statale “G. B. Martini” di Bologna. Nel suo percorso di formazione rientrano anche diversi seminari (tra i quali quelli di Nuoro Jazz) con cantanti come Sheila Jordan, Roberta Gambarini, Diana Torto, Tiziana Ghiglioni, Cinzia Spata. Insegnante di canto per diverse scuole di musica e associazioni torinesi, dal 2013 è vicedirettrice del coro giovanile SiFaSoul Singers. Canta nel coro gospel All Sisters e in diverse formazioni, dal duo alla big Band, esibendosi sui palchi di manifestazioni e rassegne come Trentino Jazz Festival, Torino Jazz Festival, Moncalieri Jazz Festival, Jazz Around the Clock Lanzo, Piossasco Jazz Festival. Con l’arpista Vanja Contu, sotto l’insegna del Duo Sole, ha inciso l’album “Time”.

Dopo il concerto di giovedì di Valentina Nicolotti e Denise Gueye, la rassegna JazzAlguer, cominciata lo scorso 12 luglio, si prende una pausa di due settimane prima degli ultimi due impegni in cartellone: venerdì 18 settembre, in prima assoluta, va in scena “Noi!”, un reading musicale con Ismaila Mbaye, percussionista senegalese, maestro del djembé, con l’ensemble multietnico Med Free Orkestra; sabato 19 giù il sipario con “Si esce vivi dagli anni ‘8o”, uno spettacolo di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo. Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.jazzalguer.it e alla pagina www.facebook.com/jazzalguer.