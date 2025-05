Domos ha festeggiato i suoi primi quindici anni di attività

L’Associazione – Club di prodotto Domos ha celebrato i suoi primi quindici anni di attività con un evento speciale tenutosi nei prestigiosi locali di Villa Mosca ad Alghero. Un appuntamento che ha ripercorso le tappe principali di un percorso di crescita continua, dedicato al miglioramento dell’offerta ricettiva e alla valorizzazione del territorio.

Nel corso di questi anni, Domos ha saputo costruire una rete di ospitalità diffusa basata sulla qualità e sull’identità locale, promuovendo una nuova idea di vacanza esperienziale in Sardegna. Oggi, sotto la guida del nuovo gruppo dirigente presieduto da Fiorella Gargiulo, l’Associazione si prepara a una fase di ulteriore rafforzamento e sviluppo.

Tra le priorità della nuova gestione vi è la costruzione di una rete solida di collaborazione con i Comuni del territorio, a partire da Alghero, per valorizzare i principali attrattori culturali e naturali e gli eventi locali. L’obiettivo è chiaro: superare la stagionalità, offrendo agli ospiti un ventaglio più ampio di esperienze e occasioni di scoperta durante tutto l’anno.

All’evento hanno partecipato i sindaci e gli assessori dei Comuni che ad ora hanno già sottoscritto l’accordo di collaborazione con Domos, tra cui Florinas, Monteleone Roccadoria, Olmedo, Ossi e Putifigari, a conferma di un progetto di valorizzazione condiviso e partecipato.

Un momento particolarmente significativo è stato la consegna, da parte della presidente Fiorella Gargiulo, di attestati di riconoscimento ai soci fondatori dell’Associazione, in segno di gratitudine per il loro prezioso apporto alla crescita di Domos. In questa occasione è stato anche ricordato il ruolo svolto da Marco Di Gangi che, insieme ad alcuni tra i soci fondatori come Giorgio Cau, credette fin dall’inizio nell’importanza di costruire una rete di operatori per il miglioramento qualitativo dell’offerta ricettiva e, più in generale, per la crescita dell’intera destinazione.

Durante la serata sono stati anche presentati due importanti strumenti dedicati ai visitatori: la nuova cartina personalizzata di Alghero, del territorio circostante e della Sardegna, pensata per guidare gli ospiti alla scoperta delle eccellenze locali; la Domos Card, che, grazie alla collaborazione con numerosi partner, garantirà agli ospiti vantaggi e facilitazioni durante il loro soggiorno.

“Domos guarda al futuro con entusiasmo, forte di un radicamento territoriale costruito attraverso un continuo miglioramento della qualità delle strutture aderenti e della destinazione nel suo complesso. Oggi l’Associazione punta ad ampliare la propria presenza e il proprio impegno in tutto il nord ovest della Sardegna, confermandosi protagonista dell’innovazione turistica dell’isola” si legge in una nota.