Diritti d’imbarco, FdI Alghero: «Giunta Todde ferma, la Sardegna perde competitività»

«Sull’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco la Todde continua a perdere tempo mentre altre regioni italiane stanno già intervenendo per rendere più competitivi i propri aeroporti». Così Fratelli d’Italia Alghero commenta le ultime dichiarazioni della maggioranza regionale. Per il partito di Giorgia Meloni si tratta dell’ennesimo annuncio privo di effetti concreti. «Da mesi assistiamo a dichiarazioni e proposte “sperimentali”, ma nei fatti la giunta Todde non ha ancora adottato alcuna decisione reale per eliminare o sospendere la tassa aeroportuale».

Fratelli d’Italia ricorda di aver sollevato il tema già da tempo, chiedendo alla Regione di sterilizzare l’addizionale e sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici. «Oggi – sottolinea il coordinamento cittadino – vediamo soltanto propaganda da parte del consigliere regionale del territorio Valdo Di Nolfo. Parlare di ipotesi o tavoli non serve a nulla se la Regione continua a rimandare una decisione che altre regioni italiane hanno già preso».

Secondo Fratelli d’Italia, il rischio è evidente: più tempo passa senza intervenire, più la Sardegna perde il vantaggio competitivo che la misura potrebbe generare in termini di rotte, passeggeri e occupazione.

Nel mirino anche l’amministrazione comunale guidata da Raimondo Cacciotto. «Su una partita così strategica per l’aeroporto e per l’economia del territorio – conclude FdI – il Comune avrebbe dovuto alzare la voce e pretendere un intervento immediato dalla Regione. Invece assistiamo a un silenzio che penalizza Alghero e tutto il Nord-Ovest della Sardegna».