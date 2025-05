Di Nolfo, Cocco e Frau: “Fare fronte comune contro il neocolonialismo meloniano”

“Servitù militare e Sardegna: una storia di occupazione senza fine. A inizio marzo in Commissione Difesa della Camera dei deputati è iniziato l’iter parlamentare del Disegno di Legge 1887, a firma dell’On. Paola Maria Chiesa (FdI), che mina in profondità le competenze delle regioni in materia ambientale, sottraendogli ogni controllo sui territori dove sorgono complessi militari”. A denunciarlo i consiglieri regionali del gruppo “Uniti per Todde”, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco e Giuseppe Frau.

“L’articolo 15bis affiderebbe allo Stato la competenza esclusiva sulle funzioni e attività legate alla difesa e alla sicurezza nazionale, imponendo alle regioni di chiedere l’autorizzazione per applicare norme ambientali nelle aree militari. Un tema sicuramente caldo e delicato in una regione come la Sardegna: la nostra terra infatti subisce il 66% delle servitù esistenti nel territorio italiano e ospita forzatamente i due poligoni militari interforze più grandi d’Europa. La proposta dell’On. Chiesa rappresenta dunque un autentico attacco all’autonomia regionale: la proposta infatti potrebbe ridurre il controllo sulle aree militari, equiparando gli standard di bonifica di queste aree a quelli di siti industriali dismessi, con conseguenti preoccupazioni per le implicazioni ambientali e di benessere dei cittadini” scrivono.

“Esprimiamo grande preoccupazione per la proposta di legge di Fratelli d’Italia: troviamo già assurdo che nella Commissione Difesa della Camera dei deputati non figuri neanche un parlamentare sardo, a rappresentare una terra coinvolta in maniera diretta e impattante dalle servitù militari”.

“La Sardegna paga già pesantemente le occupazioni militari e non può permettersi di perdere ulteriormente il controllo su territori già devastati da queste occupazioni -proseguono -. La visione del partito di Giorgia Meloni è di ridurre drasticamente il potere della Regione e COMIPA, il Comitato Paritetico sulle Servitù Militari, che attualmente vigila sulle attività militari nell’isola. È inaccettabile che, mentre attendiamo la nomina di Osservatori Ambientali indipendenti, si tenti di depotenziarne il ruolo e di consentire attività militari senza controllo”.

“Abbiamo bisogno di fare squadra – spiegano Cocco, Di Nolfo e Frau – e rivolgiamo un invito a tutti i parlamentari sardi a unirsi in questa battaglia. Non possiamo permettere che, con la scusa dell’escalation del quadro geopolitico, si consumi un’ulteriore beffa ai danni della Sardegna. È fondamentale che la voce della nostra regione venga ascoltata e che si tutelino i diritti e la salute del nostro popolo”.

Concludono: “Ribadiamo il nostro impegno in prima persona a difendere nella lotta contro le servitù militari, contro il neocolonialismo e per garantire che le delicate questioni ambientali e legate alla salute collegate al tema occupazione militare siano trattate con la serietà e la responsabilità che meritano”.