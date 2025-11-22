Dermatite bovina, revoca della zona di ulteriore restrizione dall’UE

“Nella riunione odierna (ieri, ndr), il Comitato PAFF dell’Unione europea ha espresso voto favorevole alla revoca della zona di ulteriore restrizione per la dermatite nodulare bovina nel territorio della Regione Sardegna. Parallelamente, è stata approvata anche la revoca di diverse zone di protezione e sorveglianza istituite attorno ai focolai, grazie alla valutazione positiva dell’evoluzione epidemiologica, come reso noto dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. È sicuramente una bella notizia che conferma la bontà e l’efficacia delle azioni intraprese dalle istituzioni, Regione in primis”, commenta l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.

“La Regione – prosegue Bartolazzi – rimane ora in attesa della pubblicazione formale della decisione europea. Nel frattempo, prosegue il dialogo costante con il Ministero della Salute per definire chiaramente i termini e le modalità di ripresa delle movimentazioni extra-regionali degli animali, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2023/361”.

“La Regione – sottolinea Bartolazzi – continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale e a fornire aggiornamenti tempestivi al comparto zootecnico e a tutte le parti interessate”.

“Personalmente e a nome di tutta la Regione, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal Servizio veterinario regionale, dai servizi veterinari delle ASL e dagli allevatori, che hanno saputo cogliere l’opportunità offerta per proteggere il patrimonio zootecnico e operare con responsabilità per il bene della nostra comunità e dell’intera Sardegna”.