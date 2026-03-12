Dalle streghe al voto: ad Alghero un viaggio musicale e letterario sui diritti delle donne
Sabato 14 marzo al Quarter il reading "Le streghe son tornate!": un evento tra memoria storica e lotta per l'autodeterminazione a ottant'anni dal primo suffragio femminile.
Non una semplice celebrazione, ma un’occasione per riaffermare con forza la necessità di promuovere le pari opportunità in ogni ambito della società. Sabato 14 marzo, alle ore 17:30, il Salone delle conferenze della Fondazione Alghero (Piazza “Lo Quarter”) ospiterà il reading musicale e letterario “A ottant’anni dal primo voto alle donne… le streghe son tornate!”.
L’evento nasce dalla sinergia tra le associazioni “Intrecci Culturali”, “Rete delle Donne” e “FIDAPA” di Alghero. L’obiettivo è tracciare un filo rosso tra le conquiste storiche e le sfide ancora aperte. Attraverso l’alternanza di letture e momenti musicali, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che spazia dalla memoria delle lotte passate a contributi inediti, con uno sguardo rivolto non solo all’Italia, ma a tutte le aree del mondo dove i diritti fondamentali delle donne vengono ancora calpestati.
Il cuore della riflessione partirà da una figura ancestrale e potente: la strega. La Sardegna, terra di bruxie, custodisce ancora oggi la memoria di donne che venivano emarginate e vessate solo perché custodi di saperi non convenzionali o perché capaci di rifiutare l’assoggettamento alla cultura dominante.
«Parlare di streghe oggi – spiegano gli organizzatori – significa onorare chi ha pagato con l’emarginazione la propria indipendenza di pensiero. Le “streghe” di ieri sono le donne che oggi continuano a lottare per l’autodeterminazione e per ottenere pari dignità in tutti i campi del vivere sociale».
L’iniziativa si inserisce nel percorso del “Festival Ammajare”, realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con la promozione del Comune di Siligo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per contatti e informazioni è possibile contattare Paolo Bellotti (Presidente “Intrecci Culturali”): 342 9647137 e Speranza Piredda (Referente “Rete delle Donne”): 349 0512326