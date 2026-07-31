Dalla lotta al bullismo al riscatto: Massimiliano Fois porta in scena “Maradó”

Lunedì 3 agosto alle ore 20.00, nel giardino della Biblioteca Comunale di Sennariolo, ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo Reading Letterario di Massimiliano Fois dal titolo “Maradó” che sarà accompagnato dalle musiche originali ed eseguite dal vivo dal polistrumentista Marco Valentino. L’evento è nel programma della rassegna “Angoli di Parole 2026″ libri, musica, idee”.

Il racconto è ambientato nella periferia di una città qualunque, in questo caso Alghero, in Sardegna, ma potrebbe essere in ogni luogo. Il testo è autobiografico ed il protagonista, lo stesso autore, passa l’infanzia e l’adolescenza con un soprannome, Maradó, questo perché di padre napoletano, il problema dell’obesità ed i conseguenti atti di bullismo verso i suoi confronti. Nel testo col passare degli anni vi è la consapevolezza di una vita dove esistono anche i problemi, quelli veri: le delusioni, la morte, la politica. Il racconto ha ricevuto a Bergamo il Premio Salvatore Quasimodo nel 2017. L’ingresso è libero.