Futsal FC Alghero di scena sul campo del Real Five Rho

Nella serie B di Futsal, questo sabato 02 novembre, si gioca la quarta giornata di andata e la Futsal FC Alghero varcherà, per la prima volta in questa stagione, il Tirreno. Ad attendere la compagine di mister Rino Monti a Pero, in provincia di Milano, ci sarà la Real Five Rho, squadra ostica, soprattutto fra le mura amiche, ma sicuramente alla portata dei giallorossi che andranno in Lombardia per portare via punti importanti.

All’Imoon Area di Pero il fischio d’inizio sarà alle ore 14. Domenica 03 novembre, invece, scenderà in campo l’Under 19. I ragazzi giallorossi giocheranno in casa, si fa per dire, al palazzetto dello sport di Usini a causa del protrarsi dei lavori di riqualificazione del PalaManchia. Avversari di turno l’Elmas. Gli algheresi, allenati da mister Valentino Neri, giocheranno alle ore 11 in quello che si preannuncia un match equilibrato.