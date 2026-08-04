Continuità territoriale, Mulas (Psd’Az): «La Sardegna pretende rispetto, i sardi hanno il diritto di muoversi»

«La Sardegna non chiede privilegi: pretende rispetto. La continuità territoriale è un diritto sancito per garantire ai sardi la stessa libertà di movimento di ogni altro cittadino italiano». Lo dichiara Christian Mulas, consigliere comunale di Alghero del Partito Sardo d’Azione, prendendo posizione sul rischio che la rotta Alghero-Milano Linate possa uscire dal regime di continuità territoriale alla scadenza della proroga ministeriale fissata per il 24 ottobre 2026.

Mulas richiama le istituzioni alle proprie responsabilità di fronte ai ritardi: «È inaccettabile che ogni volta siano i sardi a dover pagare il prezzo di ritardi burocratici, cavilli amministrativi e incapacità politica. Non possiamo continuare a vivere nell’incertezza ogni volta che dobbiamo prendere un aereo per lavorare, studiare, curarci o semplicemente raggiungere il resto del Paese. La Sardegna non può essere trattata come una periferia dimenticata della Repubblica».

Il consigliere del Psd’Az sollecita quindi interventi concreti da parte delle rappresentanze politiche: «”Ora basta” con gli annunci e con i rimpalli di responsabilità. Oggi esiste una Giunta regionale che ha il dovere di difendere con forza gli interessi della Sardegna e una rappresentanza sarda nelle istituzioni nazionali che deve far sentire la propria voce. Non è più il tempo delle dichiarazioni: servono risultati».

Nel suo intervento, Mulas evidenzia un precedente relativo alla gestione delle rotte aeree: nel 2023 la Regione individuò una procedura utile a garantire la continuità anche su Alghero di fronte alle osservazioni della Commissione europea. Secondo il consigliere, tuttavia, oggi quelle stesse osservazioni verrebbero utilizzate come alibi, segnalando la mancanza di volontà politica nel difendere i diritti del territorio. Per l’esponente sardista, l’assenza di collegamenti certi limita diritti fondamentali come salute e studio, penaliando competitività, turismo, investimenti e opportunità lavorative per l’Isola.

«Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente con ogni strumento disponibile affinché la tratta Alghero-Milano Linate resti all’interno del regime di continuità territoriale», conclude Mulas. «Difendere la mobilità significa difendere la dignità del popolo sardo. Su questo non sono più ammesse esitazioni né giustificazioni. La Sardegna ha già dato troppo. Adesso è il momento del rispetto e dei fatti».