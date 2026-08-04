Alghero, torna la rassegna “E-State a San Luca”

Per il quinto anno consecutivo la comunità parrocchiale di San Giuseppe rinnova l’appuntamento estivo nella chiesa di San Luca, situata in via Liguria di fronte all’Ospedale Marino. L’iniziativa è pensata per offrire a famiglie e turisti sia la partecipazione alle celebrazioni liturgiche domenicali sia un ciclo di incontri culturali attraverso la rassegna intitolata “E-State a San Luca”.

Fino a domenica 30 agosto 2026, gli orari delle sante messe domenicali nella chiesa di San Luca saranno il sabato alle ore 20:30, la domenica alle 08:30 e alle 20:30. In occasione della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le celebrazioni sono programmate per venerdì 14 agosto alle ore 20:30 e sabato 15 agosto alle ore 08:30.

Accanto al servizio liturgico, la chiesa ospiterà un programma di eventi promosso in collaborazione con alcune associazioni locali. Il ciclo si aprirà il 14 agosto alle 21:30 con la presentazione della saga fantasy The Golden Hat, un incontro con l’autrice Nadia Frau condotto da Manuel Carboni. Il 20 agosto, alle ore 21:00, si terrà un momento di Adorazione Eucaristica intitolato “In Vacanza con Gesù”, con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. La rassegna proseguirà il 23 agosto alle 21:30 con “Ginquetes i estrelles”, uno spettacolo dedicato al mondo popolare algherese con Franco Cano e Silvia Meloni, per poi concludersi il 30 agosto alle 21:30 con le “Proiezioni sonore” curata da Mauro Uselli al flauto bansuri e Mauro Morittu all’arte intermediale.