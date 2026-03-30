Consorzio Industriale Sassari: Alghero raddoppia con Roberto Ferrara

lghero rafforza il proprio baricentro all’interno del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Con la nomina di Roberto Ferrara nel Consiglio di Amministrazione dell’ente, la Riviera del Corallo potenzia la sua rappresentanza in uno degli organismi più strategici per l’economia del nord Sardegna. Da oggi, infatti, la città potrà contare su due esponenti nel CdA: una “doppia voce” che, insieme a quella del Sindaco, promette di incidere con maggiore vigore sulle scelte legate a infrastrutture, politiche industriali e sviluppo del sistema produttivo.

L’ingresso di Ferrara non ha solo un valore amministrativo, ma assume una connotazione politica di rilievo. La nomina si inserisce infatti nella strategia del Movimento 5 Stelle, intenzionato a consolidare la propria presenza nei centri decisionali dove si pianifica il futuro economico del territorio.

A sottolinearlo è Giusy Piccone, esponente del M5S Alghero, che evidenzia come la doppia rappresentanza sia un’occasione imperdibile per la città: «Questa nomina ha un valore concreto per Alghero. Poter contare su due rappresentanti ci permette di portare con più forza le esigenze della nostra comunità in un ente chiave. Per noi, occupare questi spazi non è una formalità, ma una responsabilità che intendiamo onorare con serietà e competenza».

Secondo il Movimento, la presenza nel Consorzio è parte di un percorso di crescita che punta a costruire credibilità istituzionale. «È il segno di un progetto politico che vuole incidere davvero nei luoghi in cui si decide», conclude Piccone, ribadendo che l’obiettivo resta quello di tradurre la presenza nell’ente in risultati tangibili per il tessuto imprenditoriale e industriale del territorio algherese e sassarese.