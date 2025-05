Commissione Urbanistica, la maggioranza replica a Forza Italia

“Prendiamo atto, poco se non per nulla sorpresi, del comunicato firmato dai consiglieri di Forza Italia, in cui si celebra l’eroico gesto di aver garantito il numero legale in Commissione Urbanistica per tutelare, a detta loro, gli investimenti delle imprese cittadine. Non possiamo fare a meno di sottolineare che, proprio durante l’ultimo Consiglio comunale, i colleghi azzurri, nonostante le parole altisonanti, abbiano deciso di abbandonare l’aula e non partecipare alla votazione relativa al progetto di ampliamento di un capannone esistente da destinarsi a stalla di sosta e di alimentazione dei caprini e ricovero di ovini in asservimento a un’azienda agricola in località Santa Luchia”. Così i partiti di maggioranza in riferimento alle dichiarazioni di Forza Italia a proposito del numero legale in Commissione Urbanistica

“Ci chiediamo: come è possibile parlare di difesa degli investimenti se, alla prima occasione utile, si decide di non prendere parte al voto? La scelta di non presenziare alla discussione, – proseguono – non solo smentisce quanto riportato nell’articolo, ma lascia intendere il solito pressapochismo mascherato da presunta coerenza. Se i consiglieri di Forza Italia fossero stati davvero interessati a “tutelare gli investimenti delle imprese”, avrebbero fatto bene a partecipare attivamente alla seduta, come ha fatto invece questa maggioranza, a discapito delle millantate divisioni di cui dovrebbe essere vittima”.

“L’invito che rivolgiamo ai consiglieri di Forza Italia, ancora una volta, è di essere più coerenti e di dimostrare con i fatti quella tanto decantata “responsabilità” di cui si fregiano. Le dichiarazioni pubbliche sono poco utili alla comunità, occorre piuttosto partecipare in maniera concreta e costruttiva alla vita politica della città. La maggioranza del consiglio comunale, come sempre, continua a lavorare per il bene di Alghero e dei suoi cittadini, con serietà e senso del dovere” – concludono i rappresentanti dei partiti di maggioranza.