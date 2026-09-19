Sardinia Open, ad Alghero torna il grande tennis in carrozzina

È di nuovo grande tennis in carrozzina ad Alghero. Il circuito internazionale torna in Sardegna con la 26ª edizione del Sardinia Open eAmbiente, torneo ITF1 Wheelchair Tennis in programma da mercoledì 23 a sabato 26 settembre sui campi in GreenSet del Tc Alghero, organizzato dall’Asd Sardinia Open con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il torneo si disputa in contemporanea con i Campionati del Mondo per Nazioni, in programma negli Stati Uniti, ma questo non ha impedito agli organizzatori di portare nell’Isola la numero 1 della classifica mondiale femminile, Yui Kamiji.

Mancina di Akashi, classe 1994, quest’anno la giapponese ha fatto la storia a Wimbledon, conquistando il titolo con un netto 6-0, 6-0 in finale contro Diede de Groot. Per Kamiji, che nel 2025 aveva annunciato che il titolo sull’erba londinese era l’unico che le mancava e quindi il suo grande obiettivo, è arrivato così il Career Golden Slam, ovvero la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam più l’oro olimpico.

Nel suo palmarès figurano 13 titoli Slam in singolare e 25 in doppio, oltre al Calendar Grand Slam, conquistato nel 2014 in coppia con Jordanne Whiley. A questi si aggiungono le medaglie d’oro conquistate a Parigi 2024, in singolare e doppio, l’argento a Tokyo 2020 e il bronzo a Rio de Janeiro 2016.

Kamiji si distingue per il suo gioco estremamente aggressivo da fondo campo, sostenuto dalle fortissime spinte con la sedia. Per anni è stata una delle poche giocatrici capaci di battere Diede de Groot, a lungo dominatrice del circuito.

Ad Alghero proveranno a contrastarla altre tre tenniste comprese nella Top 10 mondiale: l’olandese Lizzy De Greef, numero 6 al mondo, la francese Ksenia Chasteau, numero 8, e la cinese Zhenzhen Zhu, numero 9. Alle loro spalle, attenzione anche alla cinese Luoyao Guo, numero 11 ITF, e all’olandese Jiske Griffioen, numero 12.

Sono invece cinque gli atleti della Top 10 della categoria Quad presenti ad Alghero, guidati dall’olandese Sam Schröder, numero 2 al mondo. A contendergli la vittoria ci saranno il britannico Andy Lapthorne (7 ITF), l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte (8), l’australiano Heath Davidson (9) e il cileno Francisco Cayulef (10). Alle loro spalle, pronti a inserirsi nella lotta, il britannico Gregory Slade (11) e l’australiano Benjamin Wenzel (12).

Nel torneo maschile, occhi puntati sull’israeliano Sergei Lysov (12 ITF), sull’olandese Maarten Ter Hofte (13), sul britannico Ben Bartram (14) e sullo statunitense Casey Ratzlaff (15), tutti alla ricerca di punti preziosi per entrare nella Top 10 mondiale.

L’appuntamento è sulle tribune del Tc Alghero, da mercoledì 23 settembre, con ingresso gratuito.

Sugli stessi campi e con la stessa organizzazione dell’Asd Sardinia Open, da lunedì a venerdì si disputerà inoltre, in contemporanea, un torneo WC50, con in campo numerosi giovani e ambiziosi atleti a caccia di punti utili per scalare la classifica mondiale.