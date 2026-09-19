Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Sardinia Open, ad Alghero torna il grande tennis in carrozzina

Sardinia Open, ad Alghero torna il grande tennis in carrozzina

La 26ª edizione del torneo ITF1 riporta in Sardegna la numero 1 del mondo Yui Kamiji. In campo anche nove giocatori e giocatrici tra i primi dieci delle classifiche internazionali

È di nuovo grande tennis in carrozzina ad Alghero. Il circuito internazionale torna in Sardegna con la 26ª edizione del Sardinia Open eAmbiente, torneo ITF1 Wheelchair Tennis in programma da mercoledì 23 a sabato 26 settembre sui campi in GreenSet del Tc Alghero, organizzato dall’Asd Sardinia Open con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il torneo si disputa in contemporanea con i Campionati del Mondo per Nazioni, in programma negli Stati Uniti, ma questo non ha impedito agli organizzatori di portare nell’Isola la numero 1 della classifica mondiale femminile, Yui Kamiji.

Mancina di Akashi, classe 1994, quest’anno la giapponese ha fatto la storia a Wimbledon, conquistando il titolo con un netto 6-0, 6-0 in finale contro Diede de Groot. Per Kamiji, che nel 2025 aveva annunciato che il titolo sull’erba londinese era l’unico che le mancava e quindi il suo grande obiettivo, è arrivato così il Career Golden Slam, ovvero la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam più l’oro olimpico.

Nel suo palmarès figurano 13 titoli Slam in singolare e 25 in doppio, oltre al Calendar Grand Slam, conquistato nel 2014 in coppia con Jordanne Whiley. A questi si aggiungono le medaglie d’oro conquistate a Parigi 2024, in singolare e doppio, l’argento a Tokyo 2020 e il bronzo a Rio de Janeiro 2016.

Kamiji si distingue per il suo gioco estremamente aggressivo da fondo campo, sostenuto dalle fortissime spinte con la sedia. Per anni è stata una delle poche giocatrici capaci di battere Diede de Groot, a lungo dominatrice del circuito.

Ad Alghero proveranno a contrastarla altre tre tenniste comprese nella Top 10 mondiale: l’olandese Lizzy De Greef, numero 6 al mondo, la francese Ksenia Chasteau, numero 8, e la cinese Zhenzhen Zhu, numero 9. Alle loro spalle, attenzione anche alla cinese Luoyao Guo, numero 11 ITF, e all’olandese Jiske Griffioen, numero 12.

Sono invece cinque gli atleti della Top 10 della categoria Quad presenti ad Alghero, guidati dall’olandese Sam Schröder, numero 2 al mondo. A contendergli la vittoria ci saranno il britannico Andy Lapthorne (7 ITF), l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte (8), l’australiano Heath Davidson (9) e il cileno Francisco Cayulef (10). Alle loro spalle, pronti a inserirsi nella lotta, il britannico Gregory Slade (11) e l’australiano Benjamin Wenzel (12).

Nel torneo maschile, occhi puntati sull’israeliano Sergei Lysov (12 ITF), sull’olandese Maarten Ter Hofte (13), sul britannico Ben Bartram (14) e sullo statunitense Casey Ratzlaff (15), tutti alla ricerca di punti preziosi per entrare nella Top 10 mondiale.

L’appuntamento è sulle tribune del Tc Alghero, da mercoledì 23 settembre, con ingresso gratuito.

Sugli stessi campi e con la stessa organizzazione dell’Asd Sardinia Open, da lunedì a venerdì si disputerà inoltre, in contemporanea, un torneo WC50, con in campo numerosi giovani e ambiziosi atleti a caccia di punti utili per scalare la classifica mondiale.

19 Settembre 2026