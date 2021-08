Circonvallazione, il Centrodestra esulta

E’ un coro unanime di soddisfazione quello che arriva dal Centrodestra per il via libera della Regione al progetto esecutivo della Circonvallazione. “Il Coordinamento Provinciale dei Riformatori Sardi unitamente al Coordinamento Cittadino di Alghero ed agli altri Coordinamenti del territorio comunque interessati, esprime il soddisfazione e ringrazia l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia per l’attenzione che sta riservando al nostro territorio ed in particolare per aver, attraverso i propri uffici, approvato il progetto esecutivo per realizzazione della Circonvallazione di Alghero, opera attesa dalla cittadinanza in quanto consentirà di unire la parte nord di Alghero alla parte sud in maniera agevole è sicura” scrive, ad esempio, in una nota il coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi, Alberto Bamonti.

“L’intervento denominato “Completamento della nuova Sassari-Alghero 1° lotto – Circonvallazione di Alghero tratta S.S.127 bis- S.S.292” (appalto integrato)”, prevede uno stanziamento di € 10.500.000 euro (fondi esclusivamente regionali). Il progetto esecutivo è stato redatto dalla Soc. Metassociati – progettista incaricato dall’ATI aggiudicataria (Impresa Geom. Angius Costruzioni S.r.l. – capogruppo). Un’opera fondamentale, dunque, per il il territorio in quanto sarà una strada urbana a quattro corsie, con rotatorie per consentire l’innesto con le viabilità di quartiere. Una giornata storica per Alghero; la Città piano piano esce dall’immobilismo caratterizzato da continue difficoltà burocratiche e, grazie a questo apporto sinergico con la Regione ed in particolare con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, riesce a trovare soluzioni come questa che fanno ben sperare per la ripresa del territorio. Presto si aprirà il cantiere che porterà alla realizzazione di un’opera dall’importanza strategica per Alghero e non solo – aggiunge Bamonti – I Riformatori Sardi sono impegnati nel sostenere un riscatto del territorio attraverso interventi infrastrutturali di vario tipo partendo proprio dalla viabilità”.

Grande soddisfazione viene espressa anche da Noi con Alghero. “Il progetto, che ha avuto origine negli anni 2008-2010, con una Giunta di Centro Destra, prevede la realizzazione di una strada a quattro corsie che collega la parte sud con la parte nord della città. Un tracciato di circa due chilometri, che prevede una spesa complessiva, finanziata dalla Regione Sardegna, di10 milioni e 500 mila euro. Risorse da tanti anni a disposizione delle amministrazioni che si sono succedute e che ora potranno finalmente consentire la realizzazione di un’opera da sempre considerata prioritaria per facilitare sia la mobilità, ma soprattutto per contribuire a migliorare la qualità della vita in città. La strada che si presenterà come un viale alberato collegherà in maniera diretta Viale della Resistenza con Via Vittorio Emanuele, sarà intervallata da una serie di rotatorie sulle quali convergeranno le più importanti arterie urbane, inoltre sarà contornata da una pista ciclo-pedonale”.

“Siamo certi che la realizzazione di questa importante opera pubblica, realizzata col massimo rispetto dell’ambiente, contribuirà a favorire anche la crescita e lo sviluppo economico delle attività produttive del territorio. Questo faciliterà, anche col completamento del secondo lotto, i contatti e le interconnessioni produttive fra le aziende artigianali e commerciali presenti nelle diverse aree urbane ed extraurbane – aggiungono da Noi con Alghero – Vogliamo ricordare come, fra i programmi di maggiore rilievo proposti della coalizione di governo, rientri la realizzazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC),atto di programmazione per eccellenza del contesto urbano e del suo territorio. Nel disegno del nuovo strumento di pianificazione, la circonvallazione dovrà porsi come cornice ideale per l’espansione urbana della città di Alghero, che vuole crescere e diventare più bella rispettando la sostenibilità ambiente e nella giusta misura il consumo del suolo e degli spazi. Chiudiamo questa breve riflessione non con una speranza ma con la certezza di vedere nei tempi più brevi l’inizio dei lavori della nuova strada ma anche la definizione del progetto del secondo lotto che servirà a dare completezza all’intera opera”.