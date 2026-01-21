Cartellone del Carnevale 2026, Orizzonte Comune: “Scelta giusta e visione strategica”

Orizzonte Comune esprime apprezzamento per la pubblicazione del bando relativo al Cartellone del Carnevale 2026, primo dei tredici cartelloni dedicati ai grandi eventi turistici previsti per il prossimo anno e finanziati attraverso la Legge Regionale 7/1955.

L’iniziativa si inserisce coerentemente in una strategia di programmazione strutturata e lungimirante portata avanti dall’Assessorato regionale del Turismo, guidato dall’Assessore Franco Cuccureddu, che mira a valorizzare le manifestazioni identitarie e culturali della Sardegna come leva di sviluppo economico e turistico lungo tutto l’arco dell’anno.

«La pubblicazione del bando sul Cartellone del Carnevale – dichiara Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero – conferma un metodo di lavoro fondato su programmazione, chiarezza e visione strategica. Il Carnevale non viene considerato solo come evento locale, ma come parte integrante di un progetto regionale capace di rafforzare l’attrattività della Sardegna anche nei periodi tradizionalmente meno turistici».

Particolarmente significativa è la scelta dell’Assessorato di affiancare al sostegno economico, fino al 50% delle spese ammissibili, un’azione di promozione unitaria degli eventi attraverso strumenti di marketing e comunicazione coordinati, sia tradizionali che digitali, sulla scia del positivo riscontro ottenuto con le iniziative legate al Capodanno.

«Questa impostazione – sottolinea Sergio Grimaldi, del coordinamento provinciale di Orizzonte Comune – dimostra come una politica regionale seria e coerente possa sostenere i territori, valorizzarne le specificità e, allo stesso tempo, costruire un’immagine forte e riconoscibile della Sardegna. È una direzione che condividiamo e che riteniamo strategica per la crescita dell’Isola».

Orizzonte Comune ribadisce infine il proprio sostegno a un modello di sviluppo turistico fondato sulla qualità, sulla continuità degli eventi e sulla collaborazione tra Regione, enti locali e operatori, convinta che questa linea di azione possa produrre benefici concreti e duraturi per le comunità sarde.