Capodanno, scatta il piano sicurezza: Carabinieri in campo tra terra, mare e cielo

Un Capodanno blindato per garantire sicurezza a migliaia di cittadini e turisti. In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del 2026, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha varato un piano straordinario di controllo che interesserà l’intero Nord Sardegna, con un dispiegamento di forze senza precedenti.

Il dispositivo di sicurezza non si limiterà alle piazze degli eventi. Il pattugliamento sarà totale: lungo le coste opereranno le motovedette dei siti navali di La Maddalena e Porto Torres, mentre dall’alto la vigilanza sarà assicurata dagli aeromobili dell’11° Nucleo Elicotteri.

Sulle strade, il monitoraggio delle principali arterie sarà capillare. Le pattuglie, dotate di etilometri e precursori, effettueranno test a tappeto per verificare le condizioni dei conducenti: l’obiettivo è prevenire le stragi del sabato sera legate all’abuso di alcol o all’uso di sostanze stupefacenti.

Con le abitazioni spesso lasciate incustodite durante i cenoni, l’Arma ha previsto servizi specifici per contrastare i reati predatori. Accanto alle divise d’ordinanza, opereranno pattuglie in abiti borghesi per prevenire furti e scippi, mentre nelle zone della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile proseguirà l’attività di contrasto allo spaccio di droga.

Per scongiurare incidenti legati ai festeggiamenti pirotecnici, scendono in campo gli artificieri dei nuclei di Sassari e Olbia. Gli specialisti saranno impegnati nel monitoraggio della vendita di fuochi d’artificio, con l’obiettivo di sequestrare materiale illegale o non conforme alle norme di sicurezza. L’Arma rivolge un appello diretto alla cittadinanza: «Massima prudenza: utilizzate solo prodotti certificati ed evitate materiali esplodenti di dubbia provenienza».

L’intero piano è stato studiato per permettere che il passaggio al nuovo anno avvenga in un clima di legalità. Dalle Compagnie urbane alle Stazioni più periferiche, l’impegno dei Carabinieri punta a garantire che la festa nelle piazze del sassarese rimanga tale, proteggendo la comunità in uno dei momenti di massima affluenza dell’anno.