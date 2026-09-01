Capodanno in Sardegna, «grande soddisfazione» per la presentazione in Regione

«Apprendiamo con grande soddisfazione la presentazione in Regione del Capodanno in Sardegna». È quanto si legge in una nota di Noi RiformiAmo Alghero, che sottolinea la scelta di una diretta nazionale dalle principali piazze della Sardegna, con Alghero capofila.

«È il giusto riconoscimento a una città che ha inventato il Capodanno in Sardegna e che da oltre trent’anni lo ha reso un brand identitario e vincente», si legge nella nota.

L’iniziativa viene definita «un grande momento di promozione per la nostra Isola e per Alghero». Portare l’immagine di Alghero e della Sardegna in diretta nazionale, viene evidenziato, «significa far conoscere a milioni di italiani le nostre bellezze, la nostra cultura e la nostra ospitalità».

«Insomma, un investimento importante sull’immagine che ripaga tutto il territorio», prosegue la nota.

Proprio per la portata dell’investimento che la Regione sta mettendo in campo, però, viene ritenuto necessario accompagnare lo sforzo con «due azioni concrete e indispensabili».

La prima riguarda i collegamenti aerei, con la richiesta di «un potenziamento dei voli nel periodo delle festività di Natale e Capodanno».

«Altrimenti perderebbe un po’ il senso promuovere l’Isola in tutta Italia, se poi chi vuole raggiungerci non trova collegamenti disponibili», si sottolinea.

Un appello viene rivolto anche agli operatori economici: «Ci auguriamo che albergatori, ristoratori, titolari di bar, fornitori di servizi e tutta la filiera turistica colgano questa straordinaria occasione e programmino di rimanere aperti per quel periodo».

«La vetrina nazionale funziona anche e soprattutto se la città è viva, accogliente e pronta», si legge ancora.

La conclusione guarda alle potenzialità dell’iniziativa per il territorio: «Questa è una grande opportunità per Alghero e per l’intera Sardegna per far capire che oltre l’estate ed il mare possiamo offrire tanto altro».