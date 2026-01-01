Capodanno blindato ma sereno: il bilancio della Questura promuove il piano sicurezza

Il massiccio apparato di sorveglianza predisposto per la notte di San Silvestro nel nord della Sardegna ha superato l’esame a pieni voti. La Questura di Sassari ha tracciato un bilancio estremamente positivo sulla gestione dei cinque grandi eventi che hanno visto protagoniste le piazze di Sassari, Olbia, Alghero, Castelsardo ed Arzachena, dove decine di migliaia di spettatori si sono radunati per assistere ai concerti dei principali artisti nazionali.

Il successo dell’operazione è frutto di una complessa attività di pianificazione avviata settimane prima in Prefettura, attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In quella sede, insieme alle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono stati vagliati tutti i profili di rischio connessi ai grandi assembramenti. Successivamente, i tavoli tecnici presieduti dal Questore hanno definito i dettagli operativi e le modalità di impiego del personale, tenendo conto non solo della portata locale degli eventi, ma anche dei delicati scenari internazionali e nazionali che impongono standard di allerta elevati.

Sul campo è stata messa in atto una sinergia totale tra le diverse forze in campo. Sotto il coordinamento della Polizia di Stato hanno operato in stretto contatto i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto, supportati dal Corpo Forestale e dalle diverse Polizie Locali. L’impiego massiccio di uomini e dei reparti specializzati ha garantito una presenza capillare in ogni settore sensibile, permettendo un monitoraggio costante dei flussi e delle aree di spettacolo.

Grazie alla capillarità dei servizi predisposti, le manifestazioni si sono concluse con il tutto esaurito ma in totale assenza di pericoli. Il dispositivo di sicurezza ha funzionato regolarmente, impedendo il verificarsi di criticità e garantendo alla cittadinanza e ai numerosi turisti di vivere i festeggiamenti per il nuovo anno in una cornice di assoluta tranquillità.