Cap d’Any, Gabry Ponte fa ballare migliaia di persone

Notti Magiche ad Alghero, la terza serata chiude col botto con lo show di Gabry Ponte. Circa 20 mila persone hanno assistito alla notte di San Silvestro nell’area portuale di Alghero, con l’area concerti che ha ampiamente e in pochissimo tempo raggiunto la capienza di 15 mila presenze e con una gran folla di circa 5 mila persone che ha assistito allo spettacolo nella zona adiacente. Un’altra serata straordinaria, un altro significativo successo delle tre serate in cartellone per il 30° Cap d’Any a l’Alguer che conferma la assoluta validità della scelta che ha generato tanto entusiasmo e partecipazione da parte di un pubblico intergenerazionale. Da Raf (7 mila presenze) a Kid Yugi e Low-Red ( 9 mila ) a Gabry Ponte ( 20mila ), Alghero è protagonista in Sardegna con l’ennesimo successo che in tre serate ha richiamato in totale circa 36 mila persone.

“Abbiamo accolto l’arrivo del 2026 con la musica travolgente di Gabry Ponte, sotto il segno della festa, dell’entusiasmo e della condivisione, a conclusione di una tre giorni di grande fascino e attrattività – commenta con soddisfazione il Sindaco Raimondo Cacciotto – con una regia sempre più coordinata e integrata con le altre città del Nord Ovest e della Sardegna tutta, il capodanno può contribuire ad attrarre persone nel periodo invernale. Grazie alla Regione Sardegna e all’assessore Franco Cuccureddu in particolare. E grazie a tutte le forze dell’ordine, alla Polizia Locale, alla Fondazione Alghero e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per garantire lo svolgersi ordinato e sicuro degli eventi. Che il nuovo anno – è l’augurio del primo cittadino di Alghero – porti a ciascuno serenità, pace e nuove opportunità, e che ci trovi sempre più uniti, come comunità viva, accogliente e proiettata al futuro con rinnovata fiducia e speranza”.

Anche la serata di ieri ha regalato un colpo d’occhio straordinario, l’area del Piazzale della Pace e oltre, fino alle banchine Millelire, trasformata in una enorme dancefloor : Alghero si è ritrovata nel suo ruolo che ha inventato in Sardegna con il Capodanno in Piazza. Notti magiche dell’inimitabile Cap d’Any, appunto, che per il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu “hanno confermato, ancora una volta, la forza identitaria e la capacità attrattiva di Alghero. Tre giorni pazzeschi, intensi, partecipati, sicuri, ricchi di musica, energia e condivisione, che hanno coinvolto la comunità e migliaia di visitatori in un clima straordinario. Desidero ringraziare le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni, gli artisti e tutto lo staff organizzativo per il lavoro impeccabile. Un ringraziamento speciale – aggiunge – va al pubblico: cuore pulsante di questo evento, che con il suo entusiasmo ha reso ogni notte indimenticabile”. L’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer è realizzata dall’Amministrazione comunale di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.

“Siamo soddisfatti dell’esito delle tre serate – commenta l’Assessora al Turismo Ornella Piras – e siamo contenti del fatto che la strategia che abbiamo messo in campo abbia funzionato. Avevamo preventivato di soddisfare pubblici diversi in modo che ognuno potesse trovare la propria dimensione e rispondere a diversi target. Capitolo a parte Gaby Punte, che è riuscito a far ballare tutti. Una grande attenzione anche i giovani, alle nostre band emergenti, per un progetto che ha ampiamente gratificato e che ci fa guardare con grande ottimismo a precorrere questa strada nelle prossime edizioni.”