AVS Alghero: “Nessun rimpasto, sostegno pieno al Sindaco”

Nessuna frattura, nessun rimpasto, nessuna ombra sulla compattezza della squadra. La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in Consiglio comunale, Anna Arca Sedda, interviene per spegnere sul nascere le polemiche scaturite dopo il passaggio di alcuni consiglieri al gruppo Europa Verde.

Arca Sedda, risultata la più votata tra i candidati AVS alle ultime amministrative, parla di “affermazioni sorprendenti” e respinge con decisione l’idea di una crisi interna:

«Il progetto di AVS ad Alghero è solido e trasparente. La nostra squadra è chiara e definita: io come capogruppo, il consigliere Gianpiero Occhioni e l’assessore Roberto Corbia, nostro riferimento in Giunta. Non cerchiamo rimpasti e non viviamo alcuna fase di incertezza».

Secondo la capogruppo, il recente cambio di denominazione di alcuni colleghi non modifica in alcun modo la rappresentanza ufficiale del gruppo né la sua linea politica: «Siamo e resteremo una forza leale e determinante per la maggioranza che sostiene il Sindaco».

Arca Sedda ribadisce infine il pieno sostegno all’attuale amministrazione e il focus sulle priorità programmatiche: «Continueremo a lavorare in sintonia con la coalizione e con il Sindaco, concentrandoci su ambiente, giustizia sociale e sviluppo sostenibile, nel solco del mandato affidatoci dagli elettori».