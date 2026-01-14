Assunzioni per l’agenzia FoReSTAS, ripubblicato il bando per la copertura delle posizioni rimaste scoperte

Centoquattro assunzioni a tempo indeterminato, 62 Comuni coinvolti e 20 Centri per l’Impiego interessati. Sono questi i numeri dei nuovi Avvisi di avviamento a selezione per l’Agenzia FoReSTAS, pubblicati sul sito istituzionale dell’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro).

I 104 posti messi a selezione derivano dalla ripubblicazione delle posizioni rimaste scoperte a seguito del precedente bando e sono finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno occupazionale già programmato, rafforzando al contempo l’operatività dell’Agenzia FoReSTAS sul territorio.

Numerose le figure professionali ricercate, che spaziano dai conduttori di macchine e mezzi di diverso tipo ai meccanici, muratori, idraulici e ad altre qualifiche, secondo quanto dettagliato nei singoli Avvisi di selezione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20 al 26 gennaio 2026, secondo le modalità indicate nei singoli Avvisi, e dovranno essere compilate e inviate esclusivamente in autonomia attraverso il portale www.sardegnalavoro.it, utilizzando SPID, tessera sanitaria (CNS) o carta d’identità elettronica (CIE).

“Si tratta di un risultato importante – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca – che conferma l’impegno della Regione Sardegna nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel dare piena attuazione agli interventi già programmati. La ripubblicazione dei posti rimasti scoperti consente di offrire ulteriori opportunità occupazionali stabili e di qualità in un settore strategico come quello della tutela ambientale e forestale”. “Questi Avvisi – prosegue l’esponente della Giunta – rappresentano una reale opportunità per le persone disoccupate iscritte ai Centri per l’Impiego della Sardegna, valorizzano le competenze professionali presenti nei territori e permettono di rispondere in modo efficace alle esigenze operative locali dell’Agenzia FoReSTAS”. È possibile candidarsi esclusivamente per l’avviamento a selezione relativo al Comune di residenza. Per la partecipazione è richiesto lo stato di disoccupazione, l’iscrizione a un Centro per l’Impiego della Sardegna e il possesso dei requisiti specifici indicati nei singoli Avvisi. “L’obiettivo – conclude l’assessora del Lavoro – è quello di garantire percorsi occupazionali stabili, trasparenti e accessibili, completando il processo di copertura dei posti previsti e mettendo al centro le persone e il lavoro come leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’Isola”. I Centri per l’Impiego potranno fornire supporto informativo e chiarimenti sugli Avvisi, ma non potranno assistere nella compilazione delle domande. Gli Avvisi completi e tutte le informazioni utili sono disponibili al seguente link: bit.ly/avvisi_forestas.