“Assenza grave e dannosa”: scoppia il caso dimensionamento scolastico ad Alghero

Si è tenuta lo scorso 24 ottobre la Conferenza convocata dal Sindaco della Città metropolitana di Sassari per discutere il dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2026/2027. “Alla riunione erano stati invitati sindaci, dirigenti scolastici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore, ai quali era stata preventivamente trasmessa la bozza delle linee guida regionali per favorire un confronto condiviso. Purtroppo, nessun rappresentante del Comune di Alghero era presente all’incontro” – dichiarano Ansini, Tedde, Caria, Peru e Bardino del Gruppo consiliare di Forza Italia .

“Durante il Consiglio comunale di ieri, i consiglieri hanno chiesto al Sindaco di chiarire le ragioni della clamorosa assenza. Nella sua risposta, il primo cittadino ha dichiarato di non aver ricevuto o visto la convocazione, ipotizzando una “confusione” tra gli uffici comunali”.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha definito l’assenza “non esente da colpa, grave e dannosa per la città”. “La mancata partecipazione ha infatti impedito di veicolare, attraverso il canale più diretto e istituzionale, le istanze e le esigenze scolastiche del territorio algherese. Il verbale della conferenza, contenente osservazioni e proposte dei partecipanti, è stata la base della delibera poi approvata e trasmessa alla Regione Sardegna”.

“Ancora più preoccupante è la dichiarazione del Sindaco, che lascia intendere una mancanza di coordinamento e di efficienza nella macchina amministrativa comunale. Una simile disattenzione rischia concretamente di compromettere il ruolo di Alghero nei processi decisionali sovracomunali e di indebolire la tutela dei bisogni reali delle scuole, degli studenti e delle famiglie. È auspicabile che simili episodi non si ripetano e che l’amministrazione comunale garantisca in futuro una presenza attenta, puntuale e responsabile nei tavoli di confronto che riguardano direttamente il futuro educativo e sociale della nostra comunità,” hanno concluso i consiglieri azzurri.