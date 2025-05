Asl Sassari, si insedia il Commissario Paolo Tauro

Si è insediato nella giornata di ieri il commissario della Asl di Sassari, Paolo Tauro, nominato dalla giunta Regionale. L’ingegnere Paolo Tauro, nato a Grosseto il 10 maggio 1968, laurea in Ingegneria civile conseguita nel 1994 presso l’Università degli studi di Palermo, dal 2002 ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica della Asl di Olbia, in seguito quello di Direttore del Dipartimento dell’Area Tecnica di Ats Sardegna (dal 2019 al 2022), oltre a quello di Commissario straordinario della Assl di Olbia nel biennio 2019- 2020.

“Mi accingo a questo nuovo incarico con la mia consueta determinazione ed entusiasmo. Metterò il massimo dell’impegno durante questo periodo anche se un cambiamento in corsa non è cosa semplice da gestire. Innanzitutto osserverò l’esistente, prendendo coscienza dei progetti realizzati e di quelli in corso e continuerò a lavorare con impegno, affinché la sanità del territorio funzioni nel migliore dei modi”, dichiara il Commissario della Asl di Sassari, Paolo Tauro. “Sicuramente continuerò il delicato percorso di integrazione fra ospedale e territorio, oltre a proseguire la collaborazione con l’Aou e l’Università di Sassari, già avviata in vari ambiti sanitari. Ringrazio il Direttore generale Flavio Sensi che mi ha preceduto per quanto ha realizzato nei suoi cinque anni di amministrazione. Dobbiamo essere bravi a non interrompere in alcun modo la continuità operativa ed essere capaci di individuare bene gli obiettivi strategici su cui concentrarci e gli ambiti di miglioramento da fronteggiare insieme”.

“Considerate le tante sfide organizzative da affrontare, dato il DM n.77/2022, la nuova L.R. n.8/2025 e gli investimenti previsti dal PNRR, che rappresentano una opportunità unica ed irrinunciabile da cogliere, avrò bisogno del supporto di tutti e per questo, a breve, pianificherò gli incontri e le interlocuzioni istituzionali con Regione, Sindaci, operatori e stakeholder del territorio”, aggiunge Tauro, che conclude il suo discorso di insediamento ringraziando anticipatamente tutto il personale della Asl di Sassari, “ringrazio tutti, in anticipo, per l’aiuto che mi darete”.