Asl Sassari: ha preso il via la campagna vaccinale antinfluenzale

Ha preso il via ufficialmente ieri la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari nel territorio del Nord ovest della Sardegna nei nove ambulatori vaccinali del Servizio di igiene e sanità pubblica presenti nel territorio della Provincia.

La Asl di Sassari ricorda inoltre che è possibile vaccinarsi anche dal proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta o, in assenza di questi, anche dai medici Ascot e anche nelle Farmacie del territorio che hanno aderito alla campagna vaccinale.

E’ inoltre stato programmato un calendario per raggiungere le strutture per anziani del territorio oltre a delle giornate dedicate ai dipendenti della stessa Asl. In questi giorni la Asl di Sassari ha avviato una Campagna di comunicazione su ampia scala che coinvolge in maniera integrata tutti i canali social dell’Azienda sanitaria.

Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata, offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)

1. Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza:

– Persone di età pari o superiore a 60 anni

– Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”

– Persone di tutte le età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia

broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea

BMI >30);

d) insufficienza renale/surrenale cronica;

e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

f) malattie oncologiche, anche in corso di trattamento chemioterapico o immunoterapico o in

follow-up;

g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es.

malattie neuromuscolari);

k) epatopatie croniche;

l) persone candidate a trattamento immunomodulante o immunosoppressivo o in corso di

trattamento

– Bambini nella fascia di età 6 mesi – 6 anni compresi

– Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

– Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti

– Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

2. Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

– Medici e personale sanitario/sociosanitario (inclusi studenti che svolgono attività di tirocinio) di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali

– Forze di polizia e Vigili del fuoco

– Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa

3. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

– Allevatori

– Addetti all’attività di allevamento

– Addetti al trasporto di animali vivi

– Macellatori e vaccinatori

– Veterinari pubblici e libero-professionisti, inclusi studenti che svolgono attività di tirocinio

4. Altre categorie

– Donatori di sangue

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte anche le vaccinazioni: anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster.

“La vaccinazione e’ un atto potentissimo di prevenzione ma e’ anche un atto di amore e responsabilità verso noi stessi e gli altri. Quindi vaccinatevi, i vaccini sono sicuri ed efficaci, evitano la malattia e ne riducono gli effetti collaterali”, dichiara Anna Burruni, direttore del Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl n. 1.

Ambulatori vaccinali della Asl di Sassari

Per prenotare la vaccinazione negli ambulatori vaccinali della Asl di Sassari è sufficiente contattare il numero verde 800334466, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00

Sassari

via Rizzeddu, n. 21 B, palazzina G

Alghero

via Pasquale Paoli, n. 32

Ozieri

via Colle Cappuccini, c/o Ospedale Civile A. Segni

Bono

Poliambulatorio, viale San Francesco, n. 1

Ittiri

Ospedale Civile Alivesi, via Ospedale, n. 41

Ossi

Via Sardegna, n. 16

Porto Torres

via Lombardia, n. 10

Sorso

Poliambulatorio, via Giuseppe Dessì

Thiesi

Ospedale Civile, viale Madonna di Seunis