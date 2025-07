Apre ad Alghero il primo ristorante Churrasco dedicato esclusivamente al pesce

La città di Alghero accoglie una novità assoluta nel panorama gastronomico internazionale: Agua Churrascaria Mediterranea, la prima churrascaria interamente dedicata al pesce. Il progetto porta la firma di NEVERO srl, realtà imprenditoriale locale già nota per l’apertura di Fogo Churrascaria, punto di riferimento per gli amanti della cucina brasiliana in Sardegna con sedi ad Alghero, Cagliari e Sassari. L’apertura ufficiale ha visto un evento dedicato a stampa e operatori del settore, dando il via a una nuova avventura culinaria che unisce il calore mediterraneo all’energia delle grigliate sudamericane.

Agua Churrascaria Mediterranea nasce con l’ambizione di innovare l’esperienza del “rodizio”, tipico delle churrascarie brasiliane, declinandolo in chiave marina. Al posto delle classiche carni alla brace, saranno i tagli pregiati di pescato fresco – dal tonno alla capasanta, dalla ventresca al polpo – a sfilare tra i tavoli grazie al servizio attento e dinamico dei “passadores”, personale di sala che propone ogni portata direttamente ai commensali, in un ritmo di degustazione costante.

“Dopo un lungo periodo di studio, prove e test, siamo felici di poter offrire al pubblico un’esperienza nuova, autentica e coinvolgente”, spiega Lorenzo Sanna, responsabile comunicazione della NEVERO srl e proprietario, insieme a Lorenzo Sagrati. “Abbiamo voluto reinterpretare i sapori del mare puntando su una selezione attenta del pescato e su una cottura sapiente, per esaltare la materia prima e raccontare una Sardegna diversa, capace di innovare nel rispetto della sua identità.”

La progettazione ha coinvolto anche lo studio di nuove tecniche di preparazione e la selezione di fornitori locali, con l’obiettivo di costruire un percorso culinario che coniughi genuinità, leggerezza e gusto. “Abbiamo pensato a uno spazio che valorizzi la relazione tra cucina, sala e atmosfera”, aggiunge Sanna. “Vogliamo che ogni cliente si senta accolto come a casa, ma con quel pizzico di avventura e stupore che rende unica ogni visita.”

Con Agua Churrascaria Mediterranea, NEVERO srl rilancia la sua visione: trasformare il piacere della tavola in un’esperienza multisensoriale, dove l’innovazione incontra la tradizione. Un progetto pensato per chi ama il pesce e per chi è alla ricerca di nuovi orizzonti gastronomici. La nuova churrascaria è aperta ogni sera, pronta a diventare uno dei luoghi simbolo dell’estate ad Alghero e a scrivere un nuovo capitolo nella storia della ristorazione isolana.