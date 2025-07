Alguer Wine Week: weekend tra degustazioni itineranti, musica e visita alle cantine del territorio

Alghero si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del gusto, della convivialità e della cultura enogastronomica. Venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, il centro storico della città catalana ospiterà le degustazioni itineranti dell’Alguer Wine Week, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per gli amanti del vino e della buona compagnia. Per due serate, dalle 18.30 alle 23.30, le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un percorso esperienziale dedicato ai vini della Sardegna, con la partecipazione di numerose cantine provenienti da tutta l’isola. A guidare il pubblico in questo viaggio sensoriale ci saranno i Sommelier dell’AIS, pronti a raccontare ogni calice, esaltandone profumi, caratteristiche e abbinamenti.

Il funzionamento è semplice e coinvolgente: è possibile acquistare un kit da degustazione (costo 15€, comprensivo di sei assaggi) presso le due postazioni di accoglienza allestite sui Bastioni Cristoforo Colombo e Bastioni Pigafetta (a cui si aggiunge Piazza Ginnasio, dove trovare altri stand e proposte). Il kit include anche una pratica sacchetta porta calice, perfetta per accompagnare il tour tra i tre stand principali.

Accanto alle degustazioni, non mancheranno proposte gastronomiche con prodotti tipici locali, pensate per esaltare i sapori del territorio e offrire agli ospiti un’autentica esperienza a tutto tondo. L’iniziativa è impreziosita dagli spettacoli musicali e artistici promossi dal cartellone Salude & Trigu, che animeranno i palchi dislocati lungo il percorso con performance coinvolgenti e atmosfere suggestive.

Domenica 6 luglio spazio alle visite alle cantine del territorio, con un Wine Tour proposto grazie a due bus che accompagneranno gli interessati lungo due percorsi distinti che comprenderanno visita e degustazione: il percorso Ovest porterà alla scoperta delle cantine Podere Guardia Grande e Cantina Santa Maria La Palma,il percorso Est accompagnerà alla visita delle Tenute Sella & Mosca e Cantina Ledà.

Un evento che fonde vino, cultura, musica e tradizione, offrendo un’occasione unica per riscoprire Alghero in tutta la sua bellezza. Alguer Wine Week si conferma così un momento di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, unendo cittadini e turisti in una celebrazione del gusto e dell’identità sarda. Per ulteriori informazioni e per prenotare le esperienze è possibile scaricare l’app Wineapp e cercare le esperienze Alguer Wine Week o visitare il sito www.alguerwineweek.it