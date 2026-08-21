Alguer Summer Festival: ad Alghero il gran finale tra grande musica e cultura

Prosegue verso le ultime date all’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio) di Alghero, la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival, la rassegna che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano. La manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva della regione. La nuova edizione conferma la vocazione del festival di unire musica, cultura e territorio, animando la città e regalando al pubblico un’esperienza unica.

Stasera, venerdì 21 agosto per la rassegna Rockn’ Beer AND Music all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, si esibirà Fulminacci: l’artista sta continuando a portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani con il suo “Fulminacci all’Aperto”, uno spettacolo in cui convivono leggerezza e malinconia, ironia e piccoli inciampi quotidiani. In scaletta i brani di “Calcinacci”, il suo ultimo album, insieme alle canzoni che negli anni hanno costruito un immaginario riconoscibile e sincero che porta in tutto e per tutto la firma dell’artista.

Sabato 22 agosto toccherà a Caparezza per uno show che ha già registrato il tutto esaurito. Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. Nel corso della sua carriera ha saputo costruire un universo artistico personale e riconoscibile, conquistando generazioni di ascoltatori grazie a una produzione capace di unire riflessione, ironia e sperimentazione. L’artista torna sui palchi italiani a quattro anni di distanza dall’ultimo tour, reduce dalla vittoria della Targa Tenco come Miglior Album per “Orbit Orbit”, con un concerto che promette di ripercorrere i grandi successi della sua carriera e di regalare al pubblico tutta l’energia e la forza espressiva che da sempre caratterizzano le sue esibizioni dal vivo.

Domenica 23 agosto Voglio Tornare negli anni ’90 il live show anni 90 più amato di sempre con una grande festa che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia. Un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile.

Mentre giovedì 27 agosto, per la rassegna Frequenze, ci si sposta a Lo Quarter con “Tu chiamale se vuoi…” per una lectio di Daniela Lucangeli, che ci guida alla scoperta del nostro sentire profondo. Un viaggio per scoprire quanto psyché, corpo, cuore e memorie siano profondamente connessi, lo stesso flusso di vita.

I biglietti sono disponibili al sito: https://alguersummerfestival.it/

Gli spettacoli dell’Alguer Summer Festival sono organizzati in partnership tra Shining Production, Roble Factory, Gian Production, AEBV ets (rassegna Rock’n beer and Music) e ARC Suoni Diversi (rassegna Frequenze) in collaborazione e con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Il Rockn’Beer and Music amplia l’identità dello storico format sardo Rockn’Beer, mantenendone lo spirito originale e arricchendolo con una dimensione itinerante che permetterà alla manifestazione di raggiungere nuovi luoghi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Promosso dall’Associazione Suoni Diversi, Frequenze intreccia musica, comicità, psicologia e attualità con l’obiettivo di generare un polo culturale innovativo sull’isola. Un percorso tra spettacoli e incontri pensato per creare una rete di pubblici diversi capace di attraversare l’isola e valorizzarne la ricchezza culturale e umana.