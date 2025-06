Incendio Alghero, Mulas: “Inaccettabili ritardi nei soccorsi aerei”

Il presidente della commissione Ambiente e Protezione civile Christian Mulas presenta un’interrogazione urgente in merito al grave incendio che ha devastato ieri parte dell’agro di Alghero chiedendo al Sindaco di Alghero di sollecitare la Regione Sardegna e il Governo nazionale affinché venga istituita una base operativa permanente per i Canadair e/o mezzi aerei antincendio nel territorio di Alghero. Il consigliere comunale chiede inoltre se sia già stata avviata una interlocuzione con l’Assessorato regionale alla Protezione Civile e con la Direzione Generale del Corpo Forestale per rappresentare la situazione di grave squilibrio territoriale, e quali iniziative urgenti l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per colmare questa grave lacuna organizzativa che espone il territorio al rischio costante di catastrofi ambientali, evidenziando inoltre la necessità di “convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale con Regione, Corpo Forestale, Protezione Civile e soggetti coinvolti nella gestione degli incendi, per chiedere la predisposizione di una base aerea operativa ad Alghero, in grado di garantire interventi tempestivi”.