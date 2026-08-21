Rigenerazione urbana: via libera al “Piano Città degli Immobili Pubblici”

Valorizzazione ai fini di un attento riuso del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, massimizzare l’efficienza dei servizi, sostenere la rigenerazione urbana e il benessere della comunità, sono i temi centrali del “Piano Città degli immobili pubblici”, lo strumento di pianificazione integrata promosso dall’Agenzia del Demanio dello Stato, che l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto intende utilizzare con l’obiettivo di costruire una visione integrata di sviluppo urbano attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici. L’indirizzo è stato dato ieri dalla Giunta, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia in sinergia con l’Assessore al Demanio Enrico Daga, nell’ambito di un percorso avviato all’ultima assemblea ANCI e proseguito nell’aprile scorso a Roma, presso l’Agenzia del Demanio, dove il Sindaco e l’Assessore Corbia hanno svolto gli incontri istituzionali propedeutici allo sviluppo di questo importante atto programmatorio.

Il cosiddetto “Piano città” è infatti un programma dell’Agenzia del Demanio, elemento centrale della strategia di pianificazione per mezzo del quale costruire un disegno integrato di sviluppo e valorizzazione che consideri tutti gli asset pubblici presenti su un territorio e i diversi fabbisogni. L’intesa con il Demanio presuppone la sottoscrizione di un apposito protocollo tra soggetti istituzionali (Regione, Città Metropolitana, eventuali altri enti interessati) finalizzato a costruire una visione comune e integrata di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei beni pubblici presenti sul territorio, e alla definizione di un insieme di progetti concreti e attuabili di rigenerazione, capaci di contribuire alla crescita del territorio e dell’intera comunità.

“Crediamo in una politica fatta di contenuti, programmazione e visione comune – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Il Piano Città è infatti un metodo di lavoro dell’Agenzia del Demanio per pianificare insieme agli enti locali la riqualificazione e il riuso degli edifici pubblici che ci consente, in sinergia con gli altri strumenti di programmazione, di rispondere al meglio alle esigenze della città e ai fabbisogni dei cittadini”. In questo quadro, tra le aree che potrebbero essere oggetto di approfondimento, in pieno accordo con la Regione Sardegna, attore fondamentale in questa partita, potrebbero delinearsi scenari per Surigheddu e Mamuntanas, dove insiste l’ex azienda agricola dismessa da circa quarant’anni, un ambito di grande potenzialità per progetti di rigenerazione e valorizzazione, il Palazzo dei Congressi e i beni dismessi del borgo di Fertilia e in generale, delle aree di bonifica.

Per l’Assessore Roberto Corbia il Piano Città rappresenta “un’occasione straordinaria per il nostro territorio, che ci consentirà di affrontare in maniera concreta e operativa il tema della rigenerazione urbana, in questa fase in cui stiamo lavorando con intensità alla redazione del Piano Strategico e del Piano Urbanistico Comunale della nostra città. Lavorare su un asset, come quello dei beni e delle aree pubbliche dismesse e/o sottoutilizzate, rappresenta una delle priorità fondamentali per il futuro sviluppo economico e sociale del nostro territorio”. Per l’Assessore al Demanio Enrico Daga l’adesione al Piano “è la prova che anche la nostra città può costruire il proprio futuro con metodo, visione e alleanze istituzionali di primo livello. Una fase che già si è evidenziata con il lavoro svolto attraverso alcune operazioni come gli usi civici, il compendio di Punta Giglio e l’ex ostello di Fertilia e che oggi si rafforza, con l’avvio della fase operativa”. Ora inizia la fase dell’istruttoria tecnico – amministrativa propedeutica alla sottoscrizione del protocollo di intesa, curando in particolare la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico da includere nel Piano Città.