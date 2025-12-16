Alghero s’illumina con le “Nasse in Luce” di Antonio Marras

L’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer non smette di stupire. Ieri sera, in Piazza Municipio, con il progetto Alghero Veste Marras, le “Nasse in Luce” hanno preso vita illuminando il centro storico di Alghero con riflessi, ombre e geometrie leggere. Un’installazione urbana che nasce da un lavoro condiviso realizzato assieme agli studenti del Liceo Artistico “F. Costantino”, protagonisti di un percorso che intreccia formazione, territorio e immaginazione. Le nasse, reinterpretate come elementi luminosi, raccontano il legame profondo della città con il mare e con il proprio passato, trasformandosi in segni poetici che accompagnano le festività natalizie.

Il calendario di eventi voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero, realizzato col prezioso contributo di numerose associazioni e artisti, riserva ogni giorno nuove emozioni e imperdibili appuntamenti. Mercoledì 17 dicembre la magia del Natale investe ancora una volta il quartiere della Pietraia, con attività e laboratori per bambini e famiglie in Piazza Martin Luther King. Il Teatro Civico Gavì Ballero di Alghero accoglie dalle ore 20.30 il concerto “Swingin’ With Strings – La magia del Natale tra jazz e archi”, inserito nella rassegna “Echi armonici”.

Giovedì 18 dicembre, dalle ore 16, il Nadal al Mercat, la II edizione del viaggio esperienziale tra gusto, tradizione e qualità in programma fino al 21 dicembre all’ex mercato ortofrutticolo di via Sassari. Alle 17.30 attività e laboratori per bambini e famiglie in Largo Guillot, nel quartiere di Sant’Agostino, mentre in Largo San Francesco andrà in scena il concerto-ricordo di Pasqual Gallo. Prosegue anche il brindisi tra le botteghe del centro storico per celebrare il commercio locale e i prodotti del territorio. Alle ore 19 a Lo Quarter la proiezione Murky Waters in occasione della Giornata Internazionale del Migrante a cura dell’Umanitaria, che proseguirà venerdì col talk con Domenico lannacone (ore 17.30).

Venerdì 19 dicembre il concerto bandistico itinerante a cura della Banda Musicale A. Dalerci per le vie del quartiere di Sant’Agostino e dalle ore 16.30 la “caccia al timbro natalizio” a cura del Ccn Al Centro storico. Lirica diffusa con Elena Schirru e Laura Delogu la mattina di sabato 20 dicembre in Piazza Sventramento (in replica alle ore 17). Dalle ore 16 presso l’Alguer Hall andrà invece in scena la Focaccia di Babbo Natale (in replica domenica), mentre al Civico Teatro (ore 19.30) seguirà “Note” di Natale – 3a edizione, concerto con la partecipazione del “Duo Resonantia d’Alghero” composto dai maestri Gabriele Loriga – chitarra e Domenico Balzani – chitarra e voce. Vittoria Lai – Soprano, Carlo Di Cristoforo – Pianoforte e il Coro Maschile e Femminile dell’Associazione “Pro Arte” Alghero (in replica domenica).

Domenica 21 dicembre, dalle ore 17, la Marching Band “The Tamarros” con lo spettacolo comico musicale itinerante inserito all’interno del Festivalguer, a cura di Expop Teatro, e i “Canti di Re, Conti e Contesse”, la Storia della Sardegna catalana attraverso i canti medievali con Antonello Colledanchise (Voce e Cuatro Venezolano), Susanna Carboni (voce e Clarinetto), Saphira Cabula (percussioni), Corale della Cooperativa “La Luna” (Vel Marì),

Neria De Giovanni (Presentazione e Letture) presso il Teatro Civico Gavì Ballero (ore 18.30).

Il programma completo del Cap d’Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.