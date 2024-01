“Alghero Regina del Capodanno, premiato il lavoro della Fondazione”

“Come da aspettative Alghero si conferma la Regina del Capodanno in Sardegna. Un risultato che premia il grande lavoro messo in campo dalla Fondazione Alghero, dal Cda guidato dal presidente Andrea Delogu, con un affiatatissimo staff di collaboratori e consulenti, affiancata dal Comune di Alghero che in maniera complementare ha assicurato tutti i servizi necessari e indispensabili, dalla viabilità alle pulizie per citarne solo alcuni”. Così il Direttivo cittadino di Forza Italia sul successo del Capodanno algherese.

“Un plauso e un ringraziamento, dunque, al presidente della Fondazione Alghero per la competenza e la capacità dimostrata nel saper coordinare la grande macchina organizzativa, sin da quando si è lavorato per portare i grandi artisti che sono saliti sul palco allestito nel Piazzale della Pace. E alla Shining Production guidata da Fulvio De Rosa per la splendida regia organizzativa della lunga tre giorni. Senza dimenticare tutti i dipendenti della stessa Fondazione, del Comune, di Alghero In House e le Forze dell’Ordine che hanno lavorato per il raggiungimento di questi grandi risultati”.

“Il cartellone di eventi straordinario del Cap d’Any sta per andare in archivio grazie ad un grande lavoro di squadra fatto a Cagliari dagli assessori Fasolino e Chessa unitamente all’onorevole Marco Tedde, con l’inserimento nella finanziaria regionale di uno stanziamento di un milione di euro a favore dei capodanno di Sardegna. Il monitoraggio continuo dell’onorevole Tedde ha consentito che i criteri di suddivisione delle risorse garantissero l’importanza e la storicità dell’evento anche rispetto ad altri comuni”.

Nella foto: il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu