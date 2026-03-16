Alghero, Peppinetto Musu torna alla guida del Panathlon: premiata la lealtà di Luca Scognamillo

Il Panathlon Club Alghero rinnova i propri vertici in una serata all’insegna dei valori sportivi e della convivialità. Durante il tradizionale rito del “Passaggio della Campana”, il Presidente uscente Ninni Sias ha ceduto ufficialmente il testimone a Peppinetto Musu, che riassume la guida del sodalizio dopo un’assenza di circa dieci anni.

L’avvicendamento si è svolto alla presenza di numerose autorità cittadine e associative, tra cui l’Assessore Enrico Daga e il Governatore dell’Area 13 Sardegna del Panathlon International, Francesco Sanna. Hanno partecipato all’evento anche le rappresentanti dei principali club service cittadini, con Neria De Giovanni per la FIDAPA e Laura Giorico per i Lions, mentre lo stesso Ninni Sias ha presenziato anche in rappresentanza del Rotary Club Alghero.

Nel suo discorso di commiato, Sias ha ripercorso i traguardi raggiunti nell’ultimo biennio, rivolgendo un sentito ringraziamento al direttivo uscente per l’impegno profuso. Il neoeletto Musu, nel ringraziare i soci per la fiducia accordata, ha invece voluto porre l’accento sulla missione educativa del Club, richiamando con forza il concetto di Fair Play come bussola per ogni attività sportiva.

Proprio in linea con questi ideali, il momento centrale della serata è stato la consegna del Premio Fair Play a Luca Scognamillo. L’attaccante dell’Alghero, attualmente protagonista nel campionato di Promozione, è stato indicato come esempio per le giovani generazioni non solo per le doti tecniche, ma soprattutto per la modestia e la lealtà dimostrate verso compagni e avversari lungo tutta la sua carriera.

Il nuovo organigramma per il prossimo biennio, che affiancherà il Presidente Musu, vede Ninni Sias nel ruolo di Past President e Fabio Pianu come Vice Presidente. Il consiglio direttivo sarà completato da Gianfranco Burruni, Giuliana Ruggiu, Gianfranco Baldinu, Antonello Macciotta, Gianni Camerada e Francesco Galiffi.