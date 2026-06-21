Alghero, incendio in un appartamento di via Liguria: intervento dei Vigili del fuoco

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi ad Alghero, dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione in via Liguria. L’allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento locale dei Vigili del fuoco.

Gli operatori hanno rapidamente domato il rogo, evitando che le fiamme si propagassero agli altri ambienti, e successivamente hanno eseguito le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’immobile.

Secondo quanto emerso, non risultano persone coinvolte né feriti. In corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.