Alghero, il Teatro Civico si tinge di prevenzione: duecento studenti a lezione di vita con il “Progetto Martina”

Il silenzio che spesso circonda la malattia è stato spezzato dall’energia e dalla curiosità di circa duecento giovani. Nella giornata di ieri, 10 aprile, il Teatro Civico di Alghero ha ospitato una tappa fondamentale del Progetto Martina, l’iniziativa nazionale promossa dai Lions Club per sensibilizzare le nuove generazioni sulla lotta contro i tumori attraverso la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’incontro, intitolato significativamente “Lezioni contro il silenzio”, ha visto come protagonisti gli studenti del triennio degli Istituti di Istruzione Superiore della città, appartenenti al Polo Liceo e al Tecnico Professionale. Organizzata dal Lions Club Alghero sotto il coordinamento della presidente Laura Giorico, l’iniziativa ha goduto del patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Alghero, rappresentando un momento di forte sinergia tra il mondo della scuola, le istituzioni e l’associazionismo.

Il fulcro della mattinata è stato il dialogo diretto tra i ragazzi e una squadra di esperti di alto profilo. Medici e docenti come Giuseppina Sanna, Rosanna Satta, Francesco Bussu, Mario Farina insieme ai colleghi del consultorio, Walter Matteo Ruggiu, Eddy Boldo e Alessandra Nivoli hanno messo le proprie competenze al servizio degli studenti. L’approccio scelto dagli specialisti ha evitato toni allarmistici, puntando piuttosto sulla chiarezza scientifica e sull’importanza di scelte consapevoli per la cura di sé.

Un momento di particolare coinvolgimento è stato garantito dalla partecipazione a sorpresa di Pino e gli Anticorpi. Il celebre duo comico ha saputo declinare temi complessi attraverso il linguaggio dell’ironia, dimostrando come la simpatia possa diventare un veicolo efficace per trasmettere messaggi di profonda responsabilità sociale. La loro presenza ha alleggerito il clima, facilitando un confronto autentico e partecipato.

L’efficacia dell’incontro sarà ora monitorata attraverso la somministrazione di questionari, strumenti che negli anni hanno confermato come il Progetto Martina riesca realmente a incidere sugli stili di vita dei giovani. Oltre ai rappresentanti dei Lions e dei Leo, tra cui il presidente di zona Marco Di Gangi e la referente Antonella Tirotto, erano presenti anche il vice sindaco Francesco Marinaro e l’assessore Raffaella Sanna, a testimonianza dell’importanza che il territorio attribuisce a questa missione educativa.

La mattinata si è conclusa con i ringraziamenti della presidenza ai dirigenti scolastici Mario Peretto e Angelo Parodi, alla Società Umanitaria e a tutti i collaboratori. Il Progetto Martina si conferma così molto più di una semplice conferenza medica: è un’esperienza formativa profonda, capace di fornire ai futuri cittadini gli strumenti necessari per proteggere la propria salute e costruire un domani più consapevole.