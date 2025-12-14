Alghero ha accolto la Fiamma Olimpica: sport, festa e partecipazione cittadina

Un pomeriggio di sole ha fatto da cornice a un momento carico di entusiasmo per Alghero: sabato 13 dicembre la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato le strade della città accompagnata da centinaia di cittadini e visitatori.

La carovana della torcia è arrivata nel primo pomeriggio, con la staffetta dei tedofori – portatori della fiamma simbolo dei valori olimpici di pace, inclusione e dialogo – che ha percorso circa 6 chilometri tra le vie principali, dal Lido fino al cuore del centro storico.

Tra i tedofori presenti anche Ottavio Demontis, campione del mondo e italiano di apnea paralimpica, che ha contribuito a rendere ancora più significativo questo momento per la comunità algherese. All’arrivo ai Bastioni Marco Polo, il sindaco Raimondo Cacciotto ha ufficialmente salutato i partecipanti e ringraziato la cittadinanza per la calorosa accoglienza.

L’evento ha trasformato Alghero in tappa simbolica del lungo viaggio della Fiamma, destinata a toccare decine di città italiane fino alla cerimonia d’apertura dei Giochi, prevista il 6 febbraio 2026 a Milano.