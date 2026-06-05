Alghero-Genova, al via il nuovo volo diretto di Aeroitalia: «Sardegna e Liguria più vicine»

Si amplia il network di collegamenti del Nord Sardegna. Ha preso il via oggi la nuova rotta diretta che collegherà l’aeroporto di Alghero con Genova, operata dalla compagnia aerea Aeroitalia. La nuova tratta, che resterà attiva per tutta la stagione estiva fino al 25 settembre 2026, prevede due frequenze settimanali nei giorni di lunedì e venerdì. I voli, operati con aeromobili ATR 72 da 78 posti, decolleranno da Genova alle ore 12:40, mentre la partenza da Alghero è fissata per le 14:50. Al di là dell’aspetto puramente turistico, l’attivazione della rotta assume un forte valore strategico ed economico. Sardegna e Liguria condividono infatti legami storici, culturali e flussi di mobilità consolidati legati al lavoro e agli scambi commerciali. Il nuovo volo punta così a migliorare l’accessibilità del Nord Sardegna, agevolando sia i residenti sia i flussi turistici verso e dalla Liguria.

Silvio Pippobello (AD Sogeaal): «L’attivazione del collegamento diretto con Genova rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e sviluppo del network degli aeroporti di Alghero e Olbia. Si tratta di una rotta che storicamente ha rivestito un ruolo significativo per il nostro territorio, considerando che Genova rappresenta da sempre un mercato di riferimento di grande interesse. Grazie alla costruttiva collaborazione con il vettore Aeroitalia, il ripristino di questo collegamento offre nuove opportunità di relazione, scambio e crescita economica, a beneficio dell’intero sistema territoriale».

Gaetano Intrieri (AD Aeroitalia): «L’apertura del collegamento diretto fra Alghero e Genova rappresenta un passo importante nella strategia di espansione e valorizzazione dei collegamenti di Aeroitalia a servizio del territorio sardo. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza ad Alghero e di offrire ai passeggeri una nuova opportunità per viaggiare fra due regioni che condividono forti legami. Crediamo che questa rotta possa agevolare sia il tessuto produttivo locale sia la mobilità dei residenti e dei tanti visitatori».

Con questo nuovo tassello, la Sogeaal (società di gestione dello scalo algherese) conferma la strategia di potenziamento dei voli per sostenere la competitività della destinazione e dare una spinta decisiva all’economia del Nord Sardegna durante la stagione più calda dell’anno.