Alghero, Forza Italia celebra l’affidamento dei lavori per il Museo Casa Manno

I consiglieri comunali di Forza Italia — Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini — esprimono grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo strategico per la città di Alghero: l’affidamento dei lavori per la piena valorizzazione del Museo Casa Manno.

“La revisione del progetto era stata affidata dall’ex assessore Peru nel 2023, ma da allora se ne erano perse le tracce, come purtroppo accaduto per altre importanti opere pubbliche”, commentano gli azzurri algheresi. “Si tratta di un risultato che affonda le proprie radici nel lavoro amministrativo della Giunta Tedde (2008-2011), che ha fortemente voluto e realizzato questo presidio culturale dedicato a Giuseppe Manno, restituendo alla città un luogo identitario di inestimabile valore storico”.

Il gruppo consiliare ricorda inoltre come il finanziamento di 2,5 milioni di euro sia stato garantito dalla Regione Sardegna durante la passata legislatura a guida centrodestra. Un intervento che conferma una visione politica chiara sul rilancio dei beni culturali e delle eccellenze locali.

“Finalmente giunge a compimento un percorso avviato anni fa”, dichiarano i consiglieri. “Questo traguardo testimonia la capacità del centrodestra di programmare e portare a termine interventi concreti. Casa Manno è l’esempio di come la buona politica sappia produrre risultati tangibili per la comunità, grazie a una filiera istituzionale efficace che ha visto collaborare Comune, Regione e la Fondazione Siotto, con il sostegno storico delle imprese Giorico e Camboni”.

In chiusura, Forza Italia rivendica la coerenza della propria azione amministrativa negli anni: “È questa la differenza tra chi fa proclami e chi costruisce: il centrodestra ha dimostrato con i fatti di considerare la cultura una leva di sviluppo. Lo abbiamo fatto con il Museo del Corallo, il Museo Archeologico, Lo Quarter e il Teatro Civico, oltre al recupero della Grotta Verde e alla messa a sistema dei siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Pedru, della Grotta di Nettuno e delle Fortificazioni. Il progetto di Casa Manno completa questo grande disegno identitario: un impegno mantenuto che oggi è patrimonio di tutti gli algheresi”.