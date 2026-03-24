Alghero disegna il domani: a “Lo Quarter” il vertice sul futuro del turismo in Sardegna

Il cuore politico dell’iniziativa batte sulla necessità di una programmazione che non cali dall’alto, ma nasca dal confronto. Un concetto ribadito con forza da Marco Colledanchise, consigliere comunale e presidente della commissione “Grandi Eventi”, che individua nell’appuntamento di sabato un vero spartiacque per le politiche del settore.

“Siamo davanti a un passaggio cruciale per il futuro turistico non solo di Alghero, ma dell’intera Sardegna”, spiega Colledanchise. “La partecipazione dell’Assessore Cuccureddu non è solo una presenza istituzionale, ma la conferma di un’attenzione reale verso un territorio che richiede una visione strategica e una programmazione di lungo respiro.”

Per il Presidente della commissione Grandi Eventi, il metodo è sostanza: la scelta di aprire il dibattito alla cittadinanza trasforma l’incontro in un laboratorio di idee. “Mettere allo stesso tavolo istituzioni, operatori e residenti è l’unico modo per costruire prospettive solide”, sottolinea il consigliere. “Il turismo è la leva decisiva per la nostra crescita: solo attraverso una collaborazione sinergica tra tutti i livelli possiamo sprigionare l’intero potenziale della nostra città.”

Nelle parole di Colledanchise emerge dunque una precisa linea d’azione: superare la frammentazione per puntare su un sistema integrato che faccia dei grandi eventi e della destagionalizzazione i pilastri di un nuovo modello di sviluppo per Alghero.