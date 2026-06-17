Concerto “Sol Invictus” all’aeroporto per il via ufficiale al Festival delle Bellezze

Per il secondo anno consecutivo il Festival delle Bellezze inaugura il cartellone ufficiale con un evento speciale ospitato nell’aeroporto di Alghero. Dopo le anteprime delle scorse settimane, venerdì prossimo 19 giugno alle 17 prenderà il via la nona edizione della rassegna musicale dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018. Nella main hall dello scalo Riviera del Corallo l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari celebreranno la 32ª Giornata mondiale della musica, un evento che si svolge in 120 paesi del mondo, tra i quali l’Italia, in comunione o in prossimità del Solstizio d’estate. Il concerto “Sol Invictus – Canti per il Solstizio d’estate” è organizzato in collaborazione con la Feniarco e la Sogeaal, con coristi, strumentisti e solisti, diretti come sempre dal maestro Vincenzo Cossu, che eseguiranno canzoni pop e rock, brani della tradizione sarda e temi tratti da celebri colonne sonore cinematografiche.

L’evento di venerdì all’aeroporto costituisce la quarta iniziativa del Festival nel territorio di Alghero quest’anno, dopo le tre anteprime nella necropoli di Anghelu Ruju il 16 maggio, il concerto al tramonto il 30 maggio a Tramariglio e la spettacolare esibizione ai bastioni Cristoforo Colombo sabato scorso per l’Alguer Wine Week. Il concerto sarà presentato da Manuela Muzzu. Media Partner: Sardinian Life – ISO IMAGE – SARdies. Fonica e service audio: Marco Pinna e Nova Euphonia. Foto: Vanni Azzu. Social management: Stefano Cherchi, Anita Saba, Matteo Foddai. Green Partner Grimaldi Lines.

Il Festival, organizzato dall’Insieme Vocale Nova Euphonia con la direzione artistica di Vincenzo Cossu, ha il sostegno e il contributo della Fondazione di Sardegna. Anche per il 2026, per il quinto anno consecutivo, la rassegna è inserita nel network Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, che mette insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Confermata la Green partnership con Grimaldi Lines.

Il Festival delle Bellezze. Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas, Mosè Concas e molti altri. La manifestatione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato.

Uno degli scopi della rassegna è contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.