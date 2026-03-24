Alghero Centro MEC regina del basket regionale: imbattuta verso la finalissima di domenica

La Pallacanestro Alghero Centro MEC chiude con un percorso netto e senza sbavature anche la fase regionale, confermandosi la vera corazzata del campionato. Dopo una gara di sofferenza e carattere vinta sabato contro le forti avversarie dell’Elmas, le ragazze algheresi hanno completato l’opera lunedì a Cagliari. La vittoria esterna contro il Cus Cagliari ha sancito il primato assoluto in classifica a punteggio pieno, certificando lo stato di grazia di un gruppo che non conosce sconfitta.

Il momento della verità è ormai alle porte: le atlete sono attese dalla Finalissima Regionale, in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30 tra le mura amiche del PalaManchia. Sarà un appuntamento cruciale che determinerà il cammino nazionale della squadra. In caso di vittoria del titolo sardo, l’Alghero Centro MEC volerà dal 24 al 26 aprile al “Concentramento n. 8” per sfidare le prime classificate di Sicilia e Sardegna, la seconda della Lombardia e la vincente dello spareggio tra Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Qualora dovesse arrivare un secondo posto, le algheresi accederanno invece al “Concentramento n. 4”, dove il livello resterà altissimo contro le eccellenze di Toscana e ancora Emilia-Romagna.

Al di là del verdetto del campo, per la società algherese si prospetta un’esperienza di immenso valore formativo e un’importante occasione di confronto ai massimi livelli del basket giovanile. Il merito di questo brillante percorso, che ha visto la squadra protagonista assoluta in entrambe le fasi, va a un collettivo solido composto da Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene e Marta Onorati, Giulia Nieddu, Martina Peana, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Gloria Tiloca, Rebecca Urgias, Alice Zireddu e Adelaide Zoagli.

A guidare dalla panchina questo gruppo vincente è il duo tecnico composto dai coach Muroni e Patta, supportati dal prezioso lavoro delle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna. L’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque per domenica pomeriggio al PalaManchia, per spingere le ragazze verso l’ultimo gradino del podio regionale.