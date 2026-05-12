Alghero celebra Sant Joan de la Porta Llatina: un’edizione da record tra storia e identità

Giovedì 7 maggio si sono ufficialmente concluse le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina 2026, la festa riportata in vita da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural per commemorare l’epica vittoria degli algheresi sulle truppe del visconte di Narbona nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1412. L’edizione di quest’anno, con la direzione artistica di Claudio Gabriel Sanna e Dario Pinna e il coordinamento di Mauro Mulas, si è svolta nel contesto dell’arrivo ad Alghero del Correllengua Agermanat, l’evento culturale e sportivo senza scopo di lucro che ha attraversato tutti i territori del dominio linguistico del catalano per promuovere l’uso della lingua catalana e l’unione tra i paesi catalani. I due eventi si sono integrati perfettamente: da un lato, una comunità che celebra una vittoria storica che evoca la genesi della propria identità; dall’altro, la somma algebrica di tutte le comunità con cui condividiamo la lingua: Alghero e i Paesi Catalani teorizzati dal valenciano Joan Fuster.

Martedì 5 maggio allo Scalo Tarantiello, la Fiamma della Lingua è stata accolta da centinaia di algheresi in una cerimonia presentata dall’ex delegata della Plataforma per la Llengua e membro del gruppo locale del Correllengua, Irene Coghene. La Fiamma, imbarcata sulla spagnoletta a vela latina «Giovanna d’Arco» di Giovanni Delrio, è stata affidata dai giovani di Maiorca agli attivisti linguistici di Alghero, accompagnata dal canto «Amb el Cor» e dalle gralles della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer. La fiamma, passando di mano in mano per le vie del centro storico, ha raggiunto il Monument a la Unitat de la Llengua. Qui, in una piazza gremita, la fiamma è stata consegnata al Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che ha invitato i presenti a mantenerla accesa parlando il catalano di Alghero.

Sono seguiti gli interventi del presidente emerito della Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presente in città per l’occasione, dei rappresentanti del Correllengua Agermantat, Pau Emili Muñoz Canyelles e Blanca Garcia Olivero, e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Il Correllengua si è concluso con la lettura del manifesto da parte di Carlo Sechi, attivista linguistico di lunga data direttore de l’Obra Cultural de l’Alguer, recentemente insignito del Premio Speciale della Giuria ai Premi Martí Gasull i Roig per la sua lunga carriera dedicata alla difesa e alla promozione del catalano algherese. Una volta concluso il Correllengua Agermanat, sono iniziate ufficialmente le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina, inaugurate dai discorsi del delegato e del presidente della Plataforma de la Llengua, Mauro Mulas e Òscar Escuder, seguiti dalla tradizionale processione per le vie del centro storico.

Alle magliette rosse del Correllengua, si sono aggiunti i fazzoletti blu indossati dai partecipanti alla processione, sulle note delle Cobles de la Conquista dels francesos, accompagnate dal Coro Logudoro di Usini (dir. Dario Pinna), con le voci soliste di Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa. Agli strumenti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra liuto), Paolo Zuddas (percussioni), Dario Pinna e Riccardo Cherchi (violi) e Nico Casu (tromba). Alla processione hanno preso parte anche i Tomborins de Sant Joan de la Porta Llatina (dir. Paolo Zuddas), i Cavalls Cotoners della Compagnia Piccola di Alghero, il Gruppo Folk Sant Miquel e la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer.

Quest’anno la processione si è conclusa presso la Chiesa di San Michele, aperta in via eccezionale per l’occasione dalla Diocesi di Alghero-Bosa, dove si è svolta la tradizionale cerimonia di rinnovo del voto al Santo, officiata da Don Giampiero Piras e Don Angelo Cocco. La cerimonia ha visto l’esecuzione del canto Tristes Erant Apostoli a cura del Coro Logudoro di Usini, la lettura delle Crides di San Giovanni a cura del banditore Mauro Mulas e, a conclusione, l’esecuzione delle Cobles de la Conquista dels Francesos a cura di Claudio Gabriel Sanna, Ester Formosa e Franca Masu. Don Angelo Cocco e Raimondo Cacciotto hanno poi concluso la cerimonia leggendo insieme la preghiera per il rinnovo del voto.

La prima giornata di festeggiamenti si è chiusa con un’esibizione della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer, preceduta da un brindisi tra il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’assessore alla Pianificazione e Infrastrutture della mobilità di Sassari, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Mascia, per rinnovare l’amicizia tra i due centri del Nord Sardegna. L’edizione di quest’anno, la più seguita degli ultimi anni, come comunicato dalla Plataforma per la Llengua e dall’Obra Cultural de l’Alguer, motiva gli organizzatori a lavorare all’edizione del 2027, che sarà più grande e ricca, sempre nel rispetto della tradizione riscoperta.

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Dijous 7 de maig, se son tancades oficialment les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina 2026, la festa recuperada de Plataforma per la Llengua i Obra Cultural que commemora l’èpica victòria dels algueresos contra les tropes del vescomte de Narbona, la nit entre lo 5 i 6 de maig 1412. L’edició d’enguany, dirigida artísticament de Claudio Gabriel Sanna i Dario Pinna i coordinada de Mauro Mulas, ha tengut lloc contextualment a l’arribada a l’Alguer del Correllengua Agermanat, la manifestació cultural i esportiva sense ànim de lucre que ha atraversat tots los territoris del domini lingüístic per promovir l’ús de la llengua catalana i l’unió entre los països catalans. Les dues manifestacions se són encaixades perfectament. De una part una comunitat que celebra una històrica victòria evocant la gènesi de la pròpia identitat. De l’altra la suma algèbrica de totes les comunitats amb les quals compartim la llengua: l’Alguer i los Països Catalans teoritzats del valencià Joan Fuster.

Dimarts 5 de maig a l’escat Entiel·lo, la Flama de la Llengua és estada acollida de centenars de algueresos, en una cerimònia presentada de la ex delegada de Plataforma per la Llengua i membre del grup local del Correllengua, Irene Coghene. La Flama, embarcada a damunt de l’espanyoleta a vela llatina Giovanna d’Arco, de Giovanni Delrio, és estada consignada dels joves de Mallorca als activistes lingüístics de l’Alguer, amb l’acompanyament musical de la cançó Amb el Cor, i de les gralles de la Colla Castellera Mataresos de l’Alguer. La flama de mans en mans, passant pels carrers de l’Alguer vella, és arribada fins al Monument a la Unitat de la Llengua. En aquí, en una plaça plena, la flama és estada consignada en mans del Síndic de l’Alguer, Raimondo Cacciotto, que ha convidat los presents a la mantendre encesa, parlant i fent difusió del català de l’Alguer.

A seguir los intervents del president emèrit de la Generalitat de Catalunya Quim Torra, present en ciutat per la ocasió, dels representants del Correllengua Agermantat, Pau Emili Muñoz Canyelles i Blanca Garcia Olivero, i del president de la Fondazione Alghero Graziano Porcu. Lo Correllengua s’és tancat amb la lectura del manifest de part de Carlo Sechi, històric activista lingüístic Alguerés i director de l’Obra Cultural de l’Alguer, recentment decorat amb el Premi especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig per la llonga carrera dedicada a la defesa i promoció del català de l’Alguer. Acabat lo Correllengua Agermanat, és començada oficialment la festa de Sant Joan de la Porta Llatina amb la tradicional processó pels carrers del centre històric, oberta dels intervents del delegat i del president de la Plataforma de la Llengua, Mauro Mulas i Òscar Escuder.

A les malletes vermelles del Correllengua, se son adjunits los mocadors blaus que portaven los participants a la processó animada de les Cobles de la Conquista dels francesos acompanyades de la Coral Logudoro de Usini (Dir. Dario Pinna), amb les veus solistes de Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu i Ester Formosa. Als instruments: Claudio Gabriel Sanna (guiterra llaüt), Paolo Zuddas (percussions), Dario Pinna, Riccardo Cherchi (Violes), i Nico Casu (tromba). Han participat a la processó també los Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina (dir. Paolo Zuddas), los Cavalls Cotoners de la Petita Companyia de l’Alguer, lo Grup Folk Sant Miquel i la Colla Castellera Los Mataresos del l’Alguer.

Enguany, la processió és acabada a la iglésia de Sant Miquel, oberta extraordinàriament per l’ocasió de la Diòcesi de l’Alguer-Bosa, on ha tengut lloc la tradicional cerimònia de renovació del vot al Sant, oficiada de Don Giampiero Piras i Don Angelo Cocco. La cerimònia ha vist l’execució del cant Tristes Erant Apostoli, interpretat de la Coral Logudoro de Usini, la lectura de les Crides de Sant Joan de part del pregoner Mauro Mulas, i per acabar, l’execució de les Cobles de la Conquista dels Francesos, interpretades de Claudio Gabriel Sanna, Ester Formosa i Franca Masu. A seguir Don Angelo Cocco i Raimondo Cacciotto, han tancat la cerimònia llegint conjuntament la pregària de renovació del vot.

Lo primer dia de celebracions és estat saludat de una exhibició de la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer, precedit de un brindis entre lo síndic de l’Alguer Raimondo Cacciotto i de l’assessor a la planificació del tràfic de Sàsser, en representança del síndic Giuseppe Mascia, a renovar l’amistat entre los dos centres del nord Sardenya. L’edició de enguany, la més partecipada de les últimes edicions, mos fan saber de Plataforma per la Llengua i Obra Cultural de l’Alguer, anima los organitzadors a treballar a l’edició 2027 que siguerà més gran i més rica. Sempre respectant la tradició retrobada.