Alghero Bella City, al via la prima edizione del festival internazionale di Urban Art

Ha preso il via nei giorni scorsi ad Alghero la prima edizione dell’Alghero Bella City – ABC Urban Festival, progetto di urban art a cura di Spazio Vivo ETS, con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione di Sardegna. Murales, laboratori gratuiti, residenze artistiche e una grande Convention di Style Writing porteranno in città oltre trenta artisti provenienti da tutto il mondo.

“Con l’Alghero Bella City Festival – spiega l’assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili Raffaella Sanna – vogliamo regalare alla città spazi più belli e vivi, e offrire alla comunità, in particolare a bambine, bambini e giovani, occasioni per costruire insieme e sentirsi parte dei propri luoghi. Ringraziamo la Fondazione di Sardegna per il contributo ed Elena “Mala” Muresu di Spazio Vivo, artista algherese di straordinario talento, capace di coinvolgere realtà creative internazionali con progetti in cui ricerca, empatia e partecipazione sono sempre centrali”.

Il programma prosegue il 26 e 27 luglio con la Convention dei writers e la residenza d’artista di SKASE; a seguire, dal 28 al 30 luglio, la residenza di VICKIE, accompagnata da un laboratorio gratuito rivolto a bambini e adulti. Sono già in preparazione nuove date e iniziative per il mese di agosto. L’ABC Urban Festival è realizzato con il supporto di Loop Colors, Astrofat, MMC Madeddu Market Color, El Bocadillo, Casablanca e Studio Legale Ibba-Invidiato. Tutte le attività e gli aggiornamenti – comprese le date di agosto – saranno comunicati sui canali social ufficiali del progetto.