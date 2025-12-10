Home   >   Alghero Eco   >   In città   >   Alghero, tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica

Alghero, tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica

Sabato 13 dicembre la Fiamma attraverserà le strade cittadine, portando un messaggio di celebrazione dello sport e dei suoi valori fondanti. Previsti divieti di transito e di sosta lungo il percorso. Tutti i dettagli per la cittadinanza

La città di Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti del cammino verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: l’arrivo del grande Viaggio della Fiamma Olimpica. Sabato 13 dicembre la Fiamma attraverserà le strade cittadine, portando un messaggio di celebrazione dello sport e dei suoi valori fondanti. L’arrivo della carovana e dei tedofori è previsto a partire dalle 14:15. La staffetta avrà inizio in Via Lido (fronte Residenza Gli Eucalipti) e si snoderà per circa 6,4 km, con arrivo stimato alle 15:50 all’altezza di Via Vittorio Emanuele (fronte Eni Station).

Il percorso attraverserà i punti nevralgici della città. Partendo da Via Lido, la Fiamma proseguirà lungo Via Garibaldi (lato mare) fino a Scalo Tarantiello, per poi inoltrarsi in Via Sassari e Via Venti Settembre, raggiungendo Piazza Sulis. La staffetta continuerà sul Lungomare Dante, attraversando Via Gramsci, Via Manzoni, Via Giovanni XXIII, Via De Gasperi, Via Monte D’Olla e Via Barracu, fino all’arrivo in Via Vittorio Emanuele. Infine, toccherà il centro storico transitando per Piazza Porta Terra, Via Roma, Via Carlo Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Manno, e gli storici Bastioni Marco Polo e Bastioni Cristoforo Colombo.

Per garantire la sicurezza dell’evento, l’ordinanza n. 812 del 28/11/2025 prevede specifiche modifiche alla circolazione:

Il Divieto di transito veicolare sarà in vigore dalle 14:15 alle 16:00 (e comunque fino al termine della manifestazione) in tutte le vie e piazze sopra menzionate. Inoltre, sarà attivo il Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Lido (tra Via Liguria e civico 125 escluso) dalle 13:00 alle 15:00, e in Piazza Sulis e Via Vittorio Emanuele (tratto tra Via R. Sanzio e Via Barracu) dalle 15:00 alle 17:00.

Durante la sosta tecnica in Via Vittorio Emanuele, la circolazione sarà permessa solo in uscita dal centro verso la periferia, con i veicoli in ingresso deviati verso Via Barracu / Via Aldo Moro. Infine, la Zona a Traffico Limitato (varchi Piazza Porta Terra/Via Simon e Piazza Sulis) sarà temporaneamente sospesa dalle 14:00 alle 16:30.

