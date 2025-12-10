Alghero, tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica

La città di Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti del cammino verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: l’arrivo del grande Viaggio della Fiamma Olimpica. Sabato 13 dicembre la Fiamma attraverserà le strade cittadine, portando un messaggio di celebrazione dello sport e dei suoi valori fondanti. L’arrivo della carovana e dei tedofori è previsto a partire dalle 14:15. La staffetta avrà inizio in Via Lido (fronte Residenza Gli Eucalipti) e si snoderà per circa 6,4 km, con arrivo stimato alle 15:50 all’altezza di Via Vittorio Emanuele (fronte Eni Station).

Il percorso attraverserà i punti nevralgici della città. Partendo da Via Lido, la Fiamma proseguirà lungo Via Garibaldi (lato mare) fino a Scalo Tarantiello, per poi inoltrarsi in Via Sassari e Via Venti Settembre, raggiungendo Piazza Sulis. La staffetta continuerà sul Lungomare Dante, attraversando Via Gramsci, Via Manzoni, Via Giovanni XXIII, Via De Gasperi, Via Monte D’Olla e Via Barracu, fino all’arrivo in Via Vittorio Emanuele. Infine, toccherà il centro storico transitando per Piazza Porta Terra, Via Roma, Via Carlo Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Manno, e gli storici Bastioni Marco Polo e Bastioni Cristoforo Colombo.

Per garantire la sicurezza dell’evento, l’ordinanza n. 812 del 28/11/2025 prevede specifiche modifiche alla circolazione:

Il Divieto di transito veicolare sarà in vigore dalle 14:15 alle 16:00 (e comunque fino al termine della manifestazione) in tutte le vie e piazze sopra menzionate. Inoltre, sarà attivo il Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Lido (tra Via Liguria e civico 125 escluso) dalle 13:00 alle 15:00, e in Piazza Sulis e Via Vittorio Emanuele (tratto tra Via R. Sanzio e Via Barracu) dalle 15:00 alle 17:00.

Durante la sosta tecnica in Via Vittorio Emanuele, la circolazione sarà permessa solo in uscita dal centro verso la periferia, con i veicoli in ingresso deviati verso Via Barracu / Via Aldo Moro. Infine, la Zona a Traffico Limitato (varchi Piazza Porta Terra/Via Simon e Piazza Sulis) sarà temporaneamente sospesa dalle 14:00 alle 16:30.