Aeroporto, 46 collegamenti e boom di rotte internazionali

Il sistema aeroportuale del Nord Sardegna si appresta a inaugurare quella che si preannuncia come la stagione più importante della sua storia. A partire dal prossimo 29 marzo, la Summer IATA 2026 metterà in campo una potenza di fuoco da 6,8 milioni di posti disponibili, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Il network complessivo si articolerà su 173 collegamenti e 98 destinazioni, di cui ben 75 internazionali, supportati dall’ingresso di due nuove compagnie aeree e dall’attivazione di 19 nuove rotte. Il dato più simbolico di questa espansione è rappresentato dal debutto del primo volo diretto che collegherà la Sardegna agli Stati Uniti, un traguardo che riscrive le mappe dell’aviazione isolana.

L’aeroporto di Alghero, reduce da un 2025 chiuso con il risultato record di quasi un milione e ottocentomila passeggeri, punta ora con decisione a superare la soglia psicologica e storica dei 2 milioni di transiti. La strategia dello scalo catalano per il 2026 prevede 46 collegamenti totali con un’impennata del 46% sull’offerta internazionale. Tra le novità di maggior rilievo spicca l’arrivo di Transavia, che collegherà Alghero con Parigi e Amsterdam, e la massiccia offensiva di Wizz Air, che quadruplica la sua presenza con nuove rotte verso Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje. Non mancano le conferme di peso: Air Europa garantirà il collegamento con Madrid, fungendo da ponte verso l’America Latina, mentre Ryanair e Volotea consolidano i propri operativi nazionali ed europei.

Parallelamente, l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia si prepara a gestire un flusso di 4,8 milioni di posti. La notizia dell’anno è il volo transatlantico operato da Delta Air Lines che, dal 21 maggio, unirà l’Isola a New York con quattro frequenze settimanali. Oltre al mercato americano, lo scalo gallurese rafforza la sua vocazione europea con nuovi voli operati da Volotea, Transavia ed Eurowings, che apriranno rotte verso Siviglia, Eindhoven, Berlino e Graz. Un segnale estremamente positivo arriva dalla capacità degli scali di allungare la stagione turistica: già nel mese di aprile l’offerta di voli sarà superiore del 10% rispetto allo scorso anno, grazie ad anticipi strategici dei voli da parte di colossi come Lufthansa, easyJet e SAS.