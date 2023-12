Ad Alghero si ripete il “Miracolo di Natale”

Si svolgerà anche quest’anno in città la grande raccolta di beni di prima necessità per le famiglie bisognose denominata “Miracolo di Natale”. L’iniziativa, in programma lunedì 18 dicembre dalle ore 9 alle ore 21 e ideata dal conduttore televisivo Gennaro Longobardi, gode il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Presidenza del Consiglio,e della collaborazione della Caritas Diocesana e dell’Arcidiocesi di Cagliari. Anche ad Alghero il Comune ha dato il suo patrocinio e la collaborazione insieme alla Fondazione Alghero, oltre ad una fattiva attività.

Raniero Selva, responsabile per la città, ha il sostegno della Caritas Diocesana e con il responsabile Franco Deiana e i suoi collaboratori coordinerà la raccolta dei beni e l’accoglienza aiutando i tantissimi volontari ed associazioni che si ritroveranno presso il piazzale della chiesa della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede. Lo scorso anno il Vescovo Mario Maria Morfino, ricevendo presso la sua casa i partecipanti per la presentazione, esortò i cittadini a donare, ricordando che “Fare del bene fa bene”.

Quest’anno, durante la mattina, fino alle 13, sarà a disposizione nel piazzale della chiesa l’Autoemoteca messa a disposizione dalla ASL per la raccolta del sangue. Il gruppo Musicale Volo Libero, Babbo Natale con gli Elfi e altri animatori, contribuiranno ad allietare una giornata intensa che sarà dedicata alle tante famiglie bisognose che in occasione del Santo Natale potranno ricevere un po’ di conforto. La Caritas, attraverso le parrocchie, farà giungere prima delle festività Natalizie i doni raccolti nelle case dei meno fortunati.